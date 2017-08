Pc gamers podrían dar un nuevo salto

Los Pc gamers nacieron ante una necesidad. Los videojugadores en un inicio optaban simplemente por computadores de altas prestaciones, muchas veces creados para diseñadores gráficos o arquitectos, pero no directamente para jugar.

Sobre cómo fueron evolucionando y hacia a dónde va la evolución de estos equipos, conversamos con Rodolfo Pérez, gerente de computación de Hp y Omen. Para Rodolfo “todo el equipo está pensado para dar una experiencia al jugador. Desde la poderosa tarjeta de video, los discos, pero también desde su diseño”.

¿Hacia dónde?

Conversamos con el gerente de computación de Hp y Omen, Rodolfo Pérez. / Gabriel Molina

Para el gerente de computación de Omen, la industria tendrá que ir evolucionando hacia la optimización de los equipos para los nuevos perfiles de jugadores: los profesionales. “Con los eSports hoy enfrentamos un usuario mucho más avanzado. Por lo mismo se trata generalmente de equipos caros”, nos explicó Pérez. “Pero con ese equipo, podrá jugar en modo competitivo, podrá hacer streaming y tendrá todo lo necesario para incluso varios años”, asegura.

Sobre la evolución de la experiencia de juego en realidad virtual, Rodolfo Pérez dijo a Publimetro que los equipos de Omen by Hp ya han agregado tarjetas de video del más alto nivel (como la Nvidia Geforce GTX 1070). Pero para saber más de las sorpresas que desde Omen nos tienen preparados en este terreno, tendremos que esperar. ¿Hasta cuando? Posiblemente fin de año.

Innovación desde Hp

Desde hace algún tiempo, Hp ha cobrado protagonismo en el terreno del gaming. Todo gracias a su línea especializada Omen By Hp. Estos equipos, de elevado precio, ofrecen por la misma razón, un elevado equipamiento optimizado para jugar.

Ejemplo de ello son sus tarjetas gráficas que llegan incluso a los 8 Gb dedicados o su memoria Ram de incluso 16 Gb. Sobre esta evolución que ha tenido el computador, Rodolfo Pérez de Hp y Omen, señaló a Publimetro que “los videojugadores antes compraban nuestros equipos Hp normales. Pero siempre prefiriendo aquellos con buenas tarjetas de video, una buena cantidad de RAM según la época, entre otras características”.

Omen by Hp es la línea especializada en "gaming" de Hp. / Gabriel Molina

El especialista explicó a nuestro medio que esa fue una de las señales que hicieron ver a la empresa que era factible potenciar una línea especializada. “Omen by Hp nació para crear el computador que el jugador necesitaba. No sólo considerando las características básicas como memoria y tarjeta, sino que también considerando diseño, personalización y opciones que permitan sacar el máximo provecho al equipo que ponemos en sus manos. No pensamos sólo en un producto premium, sino que también en a experiencia de juego”, señaló el gerente de computación de Hp y Omen.

Omen y los eSports

Actualmente Omen by Hp en Chile ha demostrado un fuerte vínculo con los eSports. Realizaron una semana de desafío de League of Legends, estuvieron presentes en Festigame con competencias de Overwatch y Tekken también.

“Queremos que nuestros clientes vivan la mejor experiencia de juego, por eso nuestro eslogan de Omen es ‘Domina el juego’. Aquí les estamos ofreciendo todo lo necesario para que sean los mejores”, dijo a Publimetro, Rodolfo Pérez.