La nueva consola Scorpio ya se puede reservar

Cuando Xbox anunció la llegada de Project Scorpio el año pasado, muchos fans se emocionaron. Luego se reveló que Project Scorpio sería llamada finalmente “Xbox One X” en la feria E3 de este año. Ahora, se confirma que su nombre clave seguirá estando presenteen una edición especial que ya se puede reservar en Chile.

Edición única

Esto, porque es el motor Scorpio el que le da poder a la consola. “Diseñamos la edición especial Project Scorpio para que nuestros fans nos ayuden a celebrar nuestro legado, así como el poder y precisión que llevaremos al futuro”, comentaron voceros de Xbox.

El control también tendrá el logo de "Project Scorpio". / Microsoft

La consola Xbox One X Project Scorpio Edition incluye un diseño personalizado con las palabras “Project Scorpio” impresas en la consola y el control. Además, ha incorporado un patrón en todo el exterior. Los fans que han seguido a la marca desde el inicio de Xbox notarán que el empaque se inspira en la consola Xbox original. Esta edición especial también incluirá un soporte vertical.

Hay un número limitado de consolas Xbox One X Project Scorpio Edition. En Chile ya puedes reservar la tuya en tiendas especializadas y comercio adherido a un precio sugerido de $449.990.

Serán unidades limitadas / Microsoft

¡Atentos a la llegada de Xbox One X!

La cuenta regresiva para el lanzamiento de Xbox One X a finales de este año ya empezó. La consola más poderosa del mundo ofrecerá un 40% más de poder y un 60% más de memoria para los desarrolladores.

Prepárate para vivir una experiencia en 4K. Tus juegos se jugarán mejor en Xbox One X, y los éxitos de la industria se verán increíbles, correrán fluidamente, y se cargarán más rápido; incluso en una pantalla de 1080p. El entusiasmo y el compromiso de los desarrolladores por Xbox One X ha crecido desde el E3; y, hasta la fecha, más de 100 juegos nuevos y actuales serán optimizados para Xbox One X para aprovechar todo su poder.

Xbox One X también funciona con todos tus juegos y accesorios de Xbox One, y nos encantará darle la bienvenida a la familia de dispositivos de Xbox One, junto con la Xbox One S.