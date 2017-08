Notebooks gamer: ¿Qué características tiene un top de gama?

El próximo martes 29 de agosto es el “Día Internacional del Gamer”. Sí, los videojugadores también tienen su día. Ante esto, iniciamos la búsqueda de notebook gamer más poderoso del mercado. Lo encontramos, y decidimos probarlo por 2 semanas. Se trata del Omen 17-an 003la. El código de su nombre, no señala mucho, excepto el tamaño de su pantalla, pero por fuera y por dentro, se respira un top de gama.

Su interior

El corazón de esta bestia es un procesador Intel Core i7 de séptima generación 7700 HQ, que corre a frecuencias entre los 2800 MHz y los 3800 MHz. Esto acompañado de nada más y nada menos que 16 Gb de Ram. ¿Demasiado? Si. Claramente velocidad en el equipo no falta.

16 gb de Ram y dos discos de 1 TB y 256 SSD son parte del interior de esta bestia. / Gabriel Molina - Publimetro

Comprobamos esto, utilizando el equipo con juegos y programas de altos requerimientos. Por ejemplo, jugamos partidas de Overwatch, transmitiendo al mismo tiempo por Twitch vía OBS. ¿Han visto esos videos donde se ve a alguien jugando y a la persona misma en cuadro pequeño? Bueno, a eso se les llama “gameplays” y requieren que el equipo sea capaz tanto de grabar el video, como de correr sin problemas el juego.

Sumen complejidad si ese video es un streaming. Obviamente se requerirá de una buena conexión a Internet también. Pues bien, el Omen lo logró sin esfuerzo.

Memorias rápidas y amplias

En la memoria interna, el equipo logra una combinación ideal entre las dos generaciones. Por una parte cuenta con un disco de 1 TB convencional, con más que suficiente espacio (1 Tb equivale a 1000 Gb).

Y por otra parte, posee un segundo disco con la nueva tecnología SSD (una lectura y escritura del contenido más rápida). De por si estos discos, mientras más grandes, más caros. Este equipo trae uno de 256, considerado de los más grandes que, hasta ahora, trae un notebook de fábrica.

Video y experiencia de uso

Su diseño evoca los inicios del mundo gamer. / Gabriel Molina - Publimetro

Para los videojugadores, más aún para quienes gustan de tener los juegos más recientes o practicar eSports (juegos competitivos) en línea, un aspecto de vital importancia son las tarjetas gráficas. En este sentido, el equipo de Omen by Hp, sobrepasa las expectativas.

Su tarjeta es nada más ni nada menos que una Nvidia Geforce GTX 1070 con 8Gb. Si, 8. También una locura, pues el recurso excede lo que necesitas para correr los juegos más exigentes. Sin embargo, un computador gamer, por sus elevadas características, siempre conlleva una alta inversión. En este caso en particular, estarías optando por un notebook que te asegurará varios años de computador con las más altas prestaciones.

¿Si o no?

Después de dos semanas de uso continuo que involucraron actividades básicas hasta la prueba de distintos juegos y uso de programas de streaming, el notebook superó las expectativas. Pese a su gran tamaño y peso, una de las cosas que me sorprendió fue su batería. Esperaba que durara mucho menos, pero en el mejor día con uso medio, alcanzó entre 6 y 7 horas sin problema.

El detalle en su ventilación parece de auto deportivo. / Gabriel Molina - Publimetro

El diseño exterior enamora. Tal vez la única crítica es a su cargador, que es gigantesco y a la hora de andar con un notebook, por muy cómoda que sea la mochila de transporte, la diferencia de peso de siente. Perola evaluación resultó bastante positiva. Es un notebook de detalles, pesado para el videojugador y también para el streamer.

Su webcam, sorprende en calidad y añade flash led. Su teclado retroiluminado y las aplicaciones en color rojo sobre su diseño, logran un conjunto elegante y deportivo. De hecho, su ventilación trasera bajo las bisagras recuerdan el diseño de un lamborghini. ¿Su precio? Elevado. Desde 1.599.990 pesos chilenos. Pero si me dieras a elegir entre este notebook y otros que he visto cerca de los 1.399.990, los 200 mil extra lo valen. Sin temor de quemarme las manos, este equipo te asegurará al menos 5-6 años para poder correr los juegos top. Sin duda con este modelito Omen by Hp domina el juego.