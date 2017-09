Reutilizar smartphones: La alternativa para acceder a un gama alta económico

La acumulación de basura tecnológica es un tema de importancia global. Ante esto, distintas iniciativas han buscado reciclar los equipos más viejos. Pero hay equipos en desuso que no parecen tener tantos años. ¿Alguna vez has pasado cerca de estos depósitos de celulares y has visto uno incluso más nuevo que el tuyo? Ante el acelerado fenómeno del recambio de smartphones, distintas iniciativas han ido tomando terreno. Una de ellas, la venta oficial de celulares usados.

Elegir un equipo "como nuevo"

Los equipos que más se revenden son los iPhone. / Gabriel Molina - Publimetro

Uno de los más grandes temores que existen a la hora de comprar un smartphone usado es el bloqueo (ya sea por Imei o iCloud), otro de los riesgos es que al poco tiempo el equipo falle.

Es por eso que las ventas de equipos usados por portales de ventas como mercadolibre.cl o yapo.cl suelen demorar incluso un par de semanas. Existe mucha desconfianza. ¿Y si te aseguraran garantía de 3 meses y la revisión de un servicio técnico?

El lanzamiento acelerado de modelos, genera que muchos usuarios quieran cambiar su equipo y aumenta las ofertas para comprar "gama alta" usados.

La venta de celulares usados a través de tiendas oficiales apareció en nuestro país hace un par de años. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es un proceso más seguro? Todas esas preguntas fueron contestadas por el equipo de Reuse.cl

Lo que buscan los chilenos

José Tomás Ulloa y Max Sateler son los fundadores de Reuse. Este portal de Internet tiene un modelo bien particular. Al ingresar tienes un reducido, pero estratégicamente seleccionado, catálogo de smartphones.

Estos jóvenes de 22 años ya tienen su propia empresa de venta de celulares usados. / Gabriel Molina - Publimetro

Todos gama alta y de las marcas más consumidas por los chilenos. Te encuentras con los últimos modelos de Apple, Huawei, Samsung y Motorola. Según nos comentan, el que más eligen los compradores es el iPhone de Apple.

"Cuando pensamos en esta idea, hace 5 años, había otras marcas que se consideraban gama alta. Era el caso de Nokia, con su línea Lumia, y Sony, con los Xperia", señala José Tomás.

Sin embargo, el fundador de Reuse explicó a Publimetro que la selección final de marcas se determinó para concentrarse en aquellos modelos que más buscan los chilenos.

Con apenas 22 años, estos dos jóvenes materializaron este proyecto, pensado hace 5 años cuando estaban aún en el colegio. Hoy, su portal es un modelo exitoso.

¿Cómo funciona?

Lo particular de este portal, es que puedes vender y comprar. No solamente se aceptan celulares en parte de pago, sino que si no deseas llevarte otro smartphone, te vas con tu efectivo. A través de un formulario bastante sencillo, se revisa la condición del teléfono que el usuario está ofreciendo.

"Si el teléfono realmente está en las condiciones que el usuario señaló, se le deposita el monto acordado en unos días. Si por el contrario, está en peores condiciones, se cotiza el costo de dejarlo tal como prometió el usuario y se le comenta la nueva oferta", explicó a Publimetro, José Tomás Ulloa. Y si está en muy mal estado, no se acepta.

A diferencia de otros servicios similares como Kanguro, en Reuse sólo se especializan en gama alta. La idea, nació hace 5 años y portal ha sido un éxito en sólo un par de meses. / Gabriel Molina - Publimetro

"Aunque por lo general, siempre son bastante sinceros y el celular está en el estado señalado", complementó Max Sateler. Los jóvenes emprendedores, de tan sólo 22 años, explican que todos los chequeos a los equipos los hacen a través de un servicio técnico que está autorizado para trabajar con las 4 marcas.

La oferta

En el portal de Reuse.cl se pueden encontrar equipos a un precio muy reducido. Por ejemplo, un Huawei P10, que nuevo tiene un valor de 499.990 pesos, aquí cuesta 299.990. En el caso de un iPhone 7 Plus, éste tiene un precio de 549.990 en su versión de 128 Gb en Reuse, mientras que en tiendas como MacOnline cuesta 849.990 pesos.

Los equipos que entregan están como nuevos y además, incluyen una mica protectora instalada en la pantalla. / Consuelo Rehbein - Publimetro

¿La diferencias? Los equipos de Reuse son usados. Pero en excelente estado y no tienen nada que envidiarle a uno nuevo. Incluso te los entregan con una mica protectora instalada en la pantalla. Todos los equipos vienen en su caja, con cargador y cable originales. En algunos casos, puede tocarte la suerte de que incluyan los audífonos.

Recordemos que estos equipos vienen con una garantía de 3 meses y están revisados por un servicio técnico especializado. Además, mirando las redes sociales de Reuse, se puede ver que poseen un muy bien evaluado servicio de post venta. Los equipos son chequeados, por lo que no tendrán riesgo de bloqueo, ni por Imei, ni por iCloud. En Tecnología de Publimetro revisamos sus equipos. Al sacarlos de su caja, la sensación es igual a la de sacar un equipo nuevo. Sin rayas y con todos sus accesorios en la caja. Sin duda una opción recomendada.