ARK: la aventura del mundo jurásico está de regreso

ARK está de regreso y los gamers chilenos ya lo pueden ir a buscar. Estudio Wildcar anunció que su popular y exitoso juego de dinosaurios, en tiendas de retail, formato digital 1.0 en tiendas minoristas y on line para PlayStation4, Xbox One, Steam PC, Mac, and Linux. La nueva versión se llama "ARK: Survival Evolved".

¡Pero OJO! Existen dos versiones: ARK: Survival Evolved y Explorer’s Edition. Esta última, ofrece el juego base y permite el acceso a todos los paquetes de expansiones actuales y futuros, comenzando con Scorched Earth (disponible ahora) e incluyendo más paquetes de lanzamiento a finales de este año y en 2018.

El regreso de un éxito

Desde su lanzamiento temprano al acceso del programa Steam en Junio de 2015, más de 10 millones de sobrevivientes han quedado varados en la isla de ARK, deambulando en una increíble tierra para descubrir como domar, entrenar, montar y criar a los más de 100 dinosaurios y criaturas primitivas que itineran por la tierra. Hoy la misteriosa isla revela su verdadero significado a los jugadores actuales y a los que se inician en la isla.

El lanzamiento trae contenido nuevo e incluye:

Soundtrack orquestado: El compositor Gareth Coker Coker (Minecraft, Ori and the Blind Forest) grabó la música inserta en el juego en los estudios Abbey Road en Londres con la renombrada Orquesta Philharmonia.

Ragnarok DLC: Un mapa gratuito de expansión construido por los miembros de la comunidad de ARK, el cual fue lanzado para las plataformas de Playstation 4 y Xbox One. Esta isla de 144 kilómetros cuadrados cuenta con abundantes biomas y distintas criaturas, incluyendo el Griffin con su ataque único de bomba de buceo.

Storyline: Los jugadores podrán tener un mejor sentido de donde se encuentran, el porqué están ahí y lo que es realmente ARK.

Contenido final del juego: Caza al jefe del final, luego conquístalo con tus compañeros sobrevivientes y la armada dino.

Dos nuevas criaturas: La nutria – Encontrada a lo largo de los numerosos riachuelos de la isla, esta simpática criatura peluda montará en tus hombros, mantenla calientita y será la única criatura de ARK capaz de cosechar las codiciadas perlas negras. Fénix – Encontrado sólo en el paquete de expansion de ARK, ARK Scorched Earth , esta mitológica criatura aparece durante las olas extremas de calor y al ser provocado fija sus objetivos para quemarlos con una sola mordida.



Mejoras

El juego carga la corrección de errores, junto a los cambios de optimización de calidad para una agradable experiencia. “Compartir el proceso de desarrollo del juego con los mismos jugadores nos ha permitido lograr un contenido mucho más impresionante del que habíamos imaginado cuando comenzamos este viaje”, dijo Jeremy Stieglitz diseñador y programador principal, director de desarrollo, co-director creativo y cofundador de Estudio Wildcar.

“Si tú no has estado en la isla de ARK desde sus inicios, te invitamos a volver, visitarla y explorarla. Tener el juego ya disponible para todos los continentes, abrir nuestro mundo de dinosaurios hacia nuevos y ya existentes jugadores en todo el mundo es una perspectiva de reclutamiento emocionante”, concluyó.

¡Bienvenidos a la isla de los nuevos sobrevivientes de ARK! Aquí te dejamos el trailer: