La microSD más grande del mundo: ¿Cuántos datos entran en una tarjeta de 400 Gb?

El almacenamiento ha ido evolucionando constantemente. Si el año 2005, tener un reproductor MP3 de 1 Gb era lo máximo, hoy lo vemos como un chiste. La mayoría de los smartphones de gama media tienen entre 16 y 32 Gb de almacenamiento interno. Y pueden expandirse mediante tarjetas micro SD. Ante la casi desaparición del reproductor MP3 (aún se siguen vendiendo en algunas partes), el smartphone se transformó en el reemplazo.

Hoy el smartphone tiene un uso multimedia. Reproduce no sólo música, sino que videos y fotos también. Cada vez su almacenamiento interno es mayor. Pero, ¿Cuánto es suficiente?

Un récord

Hace poco menos de un mes, la reconocida marca SanDisk (creadores de la primera tarjeta microSD) lanzó una microSD de 400 Gb, marcando un récord mundial. La marca, que ahora pertenece a Western Digital, continúa desarrollando dispositivos de vanguardia. A pesar de que muchos pueden pensar que esa cantidad de espacio es "innecesaria" en un dispositivo ya hay un celular que podría leerla sin problemas.

Hay que recordar que el nuevo smartphone de Blackberry, KeyOne, tiene la capacidad de leer tarjetas microSD de hasta 2 Terabytes (2.000 Gb). Esto, pese a que actualmente no existe ninguna tarjeta con tal capacidad. Pero por mientras, podría tener sin problemas esta nueva SanDisk de 400 Gb desarrollada por Western Digital.

Es increíble pensar que en algo tan pequeño, se puedan guardar miles y miles de archivos. / Captura

¿Qué puedo guardar en 400 Gb?

Para que te hagas una idea de lo que puedes guardar en 400 Gb de espacio, aquí te dejamos una pequeña lista. Por lo demás, siempre puede haber una larga jornada o un viaje, donde tengas el espacio para ver muchas películas o escuchar mucha música.

80.000 canciones promedio (de 5 minutos) o

45.200 imágenes a 24 mpx o

90.800 imágenes a 12 mpx o

400 películas promedio (dependiendo calidad y con 2 horas de duración)

40 horas de video Full HD (por eso, depende de la calidad)

Cabe destacar que esta tarjetita puede transferir hasta 1,200 fotos por minuto, según señalan desde Western Digital. Y al tener calificación A1, puede cargar apps más rápidamente.

Hace 10 años era impensable tener 400 gb en un objeto tan pequeño. / Publimetro

Como vez, en 400 Gb puedes fácilmente llevar muchos de estos contenidos. ¿200 películas, 20.000 canciones y unas 10.000 fotos? Entrarían sin problema en esta pequeña gigante. Si, ahora puede sonar algo "ridículo", pero no olvidemos, que el 2005 era ridículo pensar en tener 1.000 Gb (aún no hablábamos de tera) y en 1997, un computador "genial" tenía 4 u 8 gb, pero no de RAM, de memoria interna. Esto, va a seguir evolucionando.

Menos espacio, mayor capacidad.