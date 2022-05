Adiós a VAIO: Sony vende su división de PC y laptops

Expandir Reproducción automática 1 de 5

Este jueves, Sony dio a conocer que venderá su división de negocios de cómputo para enfocarse en el área móvil de smartphones y tabletas electrónicas. Con sus reformas de negocios en PC y televisión, la compañía japonesa quiere “acelerar la revitalización y el crecimiento de su negocio de electrónica”.

Desde 2012, Sony ha querido enfocarse en imagen, juegos y negocios móviles; los cuales identificó como los tres negocios principales que impulsarían el crecimiento de su negocio de la electrónica.

Las PC no han tenido los resultados que esperaban y no serán rentables para Sony en el presente año fiscal que termina el 31 de marzo en el que pronostican perder mil millones de dólares, por lo que la “solución óptma” es vender su división de computadoras a Japon Industrial Partners Inc. (JIP).

Sony ha dicho que su línea de productos que lanzarán a mediados del 2014 será la última que realicen cuando se concrete la venta a JIP; pero aseguran que los clientes podrán continuar recibiendo atención al usuario.

En cuanto al negocio de televisiones, la empresa ha tenido importantes pérdidas; así que renovarán su gama de productos y se enfocarán en aparatos de gama alta enfocados en la tecnología 4K, mientras que en los mercados emergentes producirán productos que se adapten a las necesidades locales.

Junto con estas decisiones, Blommberg comenta que serían despedidos cerca de 5 mil trabajadores de Sony alrededor del mundo.