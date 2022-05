Compradores no podrán adquirir el Apple Watch el 24 de abril

Expandir Reproducción automática 1 de 11

Apple Watch sigue causando mucha euforia, pero los que deseen adquirirlo no podrán tener uno al menos hasta dentro de tres meses.

El reloj inteligente de Apple comenzó a exhibirse en tiendas a partir del pasado 10 de abril, esto con el fin de que los posibles compradores pudieran probárselo. El precio de los tres modelos (Apple Watch, Apple Watch Sport y Apple Watch Edition) comienza en los 349 dólares y se incrementa dependiendo de la correa, el tamaño y los materiales con los que sea fabricado.

Será este 24 de abril cuando oficialmente se pondrá a la venta en nueve países, pero no todos los usuarios no podrán llevarse inmediatamente los dispositivos a su casa. Un memorándum enviado al personal de la compañía por Angela Ahrendts, jefa de ventas de Apple, y citado por el portal 9to5mac, indica que el Apple Watch no llegará a las tiendas por lo menos hasta junio próximo. Asimismo señala que por el momento únicamente se tomarán pedidos en el sitio web de Apple y solamente algunas personas recibirán el gadget en la fecha oficial de lanzamiento.

En la galería de fotos pueden observar la euforia por el Apple Watch en las tiendas. Para leer la información desde un smartphone o tablet, seleccionen “ampliar galería” y después “mostrar texto”.