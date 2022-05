YouTube: Los 10 videos más populares durante 2015

Expandir Reproducción automática 1 de 21

“2015 es una especie de buen año para YouTube”, asegura el sitio web donde los usuarios suben y comparten videos.

De acuerdo con el sitio propiedad de Google, esto se debió a que cumplieron sus primeros 10 años, además de que fueron vistas más de 25 millones de horas.

En seguida les mostramos los 10 videos que fueron tendencia en YouTube.

10- Mean Tweets – President Obama Edition por Jimmy Kimmel Live. El presidente estadounidense Barack Obama da lectura a algunos tuits en los que usuarios se quejan de él, le hacen reclamos o escriben en su contra.

9- Dover Police DashCam Confessional (Shake it Off) por Dover Police. “Shake it Off” es una de las canciones más populares de la cantante Taylor Swift, pero toma una nueva dimensión cuando es cantada por un policía mientras va en su patrulla.

8- Golden boy Calum Scott hits the right note | Audition Week 1 | Britain’s Got Talent 2015 por Britain’s Got Talent. Luce nervioso, pero Calum Scott dará una grata sorpresa a los jueces del programa televisvo “Britain’s Got Talent”.

7- 6ft Man in 6ft Giant Water Balloon – 4K – The Slow Mo Guys por The Slow Mo Guys. Un divertido experimento muestra lo que sucede cuando un hombre se mete en un globo gigante y lo llenan con agua hasta hacerlo explotar.

6- Justin Bieber Carpool Karaoke por The Late Late Show with James Corden. Un paseo en automóvil por Los Ángeles se puede convertir en una odisea cuando abordo se encuentran el conductor estadounidense James Corden y el cantante canadiense Justin Bieber. De fondo se escuchan las canciones de Bieber mientras hacen coreografías y Corden lo reta a un desafío de Cubo Rubik.

5- Lip Sync Battle with Will Ferrell, Kevin Hart and Jimmy Fallon por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Will Ferrel, Kevin Hart y Jimmy Fallon se enfrentan en una batalla para saber quién mueve mejor los labios y hace una gran actuación de famosas canciones.

4- Love Has No Labels | Diversity & Inclusion | Ad Council por Ad Council. El amor no tiene etiquetas de género, edad, religión, raza, preferencia sexual o discapacidad.

3- Crazy Plastic Ball PRANK!! por RomanAtwood. Llenar una casa con miles de pelotas de plástico es una de las cosas más divertidas del mundo; sobre todo si incluye una broma a alguien que no sabe lo que hicieron.

2- Clash of Clans: Revenge (Official Super Bowl TV Commercial) por Clash of Clans. Muy al estilo de la película “Taken” (Búsqueda Implacable), el actor norirlandés Liam Neeson amenaza a uno de los protagonistas del videojuego “Clash of Clans” mientras se encuentra en un restaurante. El comercial fue exhibido durante el pasado Super Bowl.

1- Silento- Watch Me (Whip/Nae Nae) #WatchMeDanceOn por Tianne King. Una tierna niña se roba las miradas de todos al realizar una original y muy divertida coreografía de la canción “Watch Me” del rapero estadounidense Silentó.

En la galería les presentamos los 10 videos musicales más vistos en 2015.