¿Por qué es importante contratar el SOAP para mi auto?

Tener un vehículo tiene ciertos costos inevitables, como el permiso de circulación, seguros, mantenimiento, bencinas, tag, peajes, entre otros. Uno de los gastos que no se pueden eludir en marzo de cada año es el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Tal como dice su nombre, esta póliza es exigida a todos los autos que transiten por el país.

No solo debes contar con el SOAP al circular por las calles, sino que también se exige la compra de este seguro y tener la revisión técnica al día para poder renovar el permiso de circulación en la municipalidad. De lo contrario, te estás arriesgando a multas y que tu vehículo sea llevado a un corral.

El SOAP es un seguro fundamental ya que entrega cobertura para gastos de salud, invalidez y muerte ante la ocurrencia de un accidente donde participe el vehículo asegurado. Además de proteger al conductor y quienes lo acompañan, también cubre a terceros como un peatón o ciclistas.

En ese sentido, el seguro protege a las personas pero no al vehículo, por lo que no tiene coberturas ante responsabilidad civil o eventuales daños al auto o a terceros. Sus condiciones están definidas por la ley, por lo que sus condiciones no varían entre las distintas aseguradoras.

¿Cuáles son las coberturas del seguro obligatorio?

Por motivos como este, el SOAP toma particular importancia al momento de tener cualquier tipo de vehículo. A continuación te dejamos los montos de cobertura del Seguro Obligatorio:

● Muerte (300 UF)

● Incapacidad permanente total (300 UF)

● Incapacidad permanente parcial (hasta 200 UF)

● Gastos médicos y hospitalarios (hasta 300 UF)

¿Qué es lo que no cubre el SOAP?

También se debe mencionar el que SOAP tiene algunas exclusiones claramente definidas. El seguro obligatorio no aplica en los siguientes casos:

● Siniestros de tránsito causados en carreras de automóviles y otras competencias de vehículos motorizados.

● Siniestros de tránsito ocurridos fuera del territorio nacional.

● Suicidio y todo tipo de lesiones autoinferidas.

● Guerra, sismos y cualquier otro siniestro de tránsito ocurrido como consecuencia de casos fortuitos enteramente extraños a la circulación del vehículo.

¿Cómo contratarlo?

Puedes contratar el SOAP 2022 de manera 100% online a través de HDI Seguros. De esta forma te aseguras realizar el trámite de manera simple y rápida desde la comodidad de dónde estés.

Este debe ser adquirido antes del 31 de marzo, para que puedas hacer a tiempo el trámite de renovación del permiso de circulación. Si bien se comercializa todo el año -pensando en quienes compran automóviles nuevos-, si no obtienes tu permiso de circulación en una municipalidad dentro del plazo te expones a reajustes e intereses, además de multas y retención del vehículo en caso de ser fiscalizado.

¿Cómo hacer uso del SOAP en caso de accidente?

Si el vehículo en el que te trasladabas estuvo involucrado en un accidente, o eres un tercero afectado, debes considerar los siguientes pasos para hacer uso de la cobertura del SOAP:

● Anotar la patente del vehículo involucrado y los datos de los conductores.

● Dejar constancia en la unidad policial más cercana al lugar de los hechos.

● Se identifican las patentes de los vehículos que estuvieron involucrados y de las personas lesionadas.

● Se debe solicitar a la Fiscalía, al Juzgado de Policía Local o al Juzgado de Garantía el certificado donde constan los antecedentes de los vehículos y de los lesionados del accidente. Debes presentar este documento ante la compañía de seguros.

El plazo para dar aviso a la aseguradora es de 30 días desde que ocurrió el accidente. Podrás presentar las boletas para reembolso de los gastos hasta un año.