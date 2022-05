La fiesta deportiva más grande del país volvió a aplanar las calles de Santiago en un frío día

Comenzaba un frío domingo en la capital y en algunas comunas, incluso se presentó una suave llovizna que mojaba las calles que esperaban a miles de deportistas profesionales y amateurs que sólo tenían un objetivo: completar la carrera para la que tanto se habían preparado.

En la versión del Maratón 2020 (llamada así porque se pospuso ese año a causa del Covid) Nike, se convirtió en la marca oficial que vistió a los corredores. Su gerente de marketing, Paul Baghai, comenta que “es primera vez que formamos parte oficial de este evento deportivo y para nosotros es importante apoyar constantemente a quienes corren, no solo frente a una carrera, sino que queremos estar ahí siempre, por eso tenemos a disposición de todos y de forma gratuita el NRC en donde encontrarán a profesores reales que los asesoran y acompañan en su proceso”.

Hombres y mujeres, parejas y amigos, disfrutaron cada metro del maratón.

En el camino, el ánimo era de fiesta y es que en instancias como éstas, la gente cuenta con otra disposición, otro ánimo, otra energía. Cada uno de los corredores tiene su propia motivación y las historias que acontecen son múltiples.

Las novatas

La actriz Mayte Rodríguez fue una de las que corrían por primera vez y comenta que si bien no era fanática del running, el cambio de aire (ahora vive en la playa) la motivó a hacerlo. “Corrí mis primeros 10k, y lo único que pensaba es que mi premio sería ver cuántos km lograba hacer. Completé la carrera y estoy muy feliz por eso”, explicó.

Por su parte, la influencer Andi McRostie (@gringaperochilena) se desafío en la competencia de los 21K. “La experiencia fue increíble, aún estoy en un estado de felicidad plena porque no me lo creo. Partí corriendo 2 veces a la semana y luego subí a 3 días. Los profes de NRC de Nike han sido pieza clave en mi proceso. Veo a la gente que corre 42K y me motiva, pero quiero seguir perfeccionando, así que seguiré entrenando de forma gratuita con este team, que es para todo el mundo”.

El atleta olímpico chileno, Carlos Díaz, ganó el oro en los 10K.

Historias de vida

Entre los miles de asistentes, una mujer relata que corrió en conmemoración de una amiga que falleció justamente hace un año de cáncer, “he corrido por varias partes con una bandera que dice por ti panchita. Yo le prometí que si ella no podía caminar ni correr, yo lo iba a hacer por ella y por eso estoy aquí”.

Deportistas destacados

En la jornada el olímpico nacional Carlos Díaz, corrió en poco más de 29 min la carrera de 10K, quedándose así con el oro. “La carrera, fue como como un breve entrenamiento competitivo, ya que vamos rumbo a España para competir por Chile en el campeonato Iberoamericano de atletismo y esperamos volver con otro oro”, comentó.

Otras participaciones destacadas fueron la del argentino Benjamín Maldonado, quien ganó la carrera de los 21K con un crono de 1:08:45, seguido muy de cerca por su compatriota Miguel Maza, el cual llegó 4 segundos más tarde.

Sin duda una de las imágenes más emotivas de la jornada: tras la carrera, el destacado coach nacional César Díaz le propuso matrimonio a su novia Sasha Sepúlveda, quien le dio el sí entre aplausos de los testigos.

Broche de oro: propuesta de matrimonio

Luego de haber cruzado la meta de los 42K en 02:27:34 hrs, el fondista nacional y coach NRC Santiago, César Díaz, aún conservaba energía para iniciar otra carrera, pero esta vez una diferente y la que espera sea la más larga y hermosa de toda su vida.

La organización corría en busca de su novia Sasha Sepúlveda, para que en honor al deporte que los unió ocurriera algo mayor. Arrodillado y frente a todo un país (gracias a la transmisión oficial) César le pedía matrimonio, a lo que Sasha accedió. “Esta fue mi forma de hacerlo porque hace más de 10 años nos unió este deporte y le debo la hermosa familia que he logrado”, declaró Díaz.