¡Recupera tu propiedad ahora con Total Abogados!

El 30 de junio pasado entró en vigencia la esperada ley “Devuélveme la casa” y en Total Abogados ya estamos asesorando a nuestros primeros clientes que ven cómo, a partir de hoy, sus derechos como propietarios están fortalecidos.

Y hablamos de propietarios en el más amplio de los sentidos, ya que esta nueva ley nos protege no solamente contra arrendatarios morosos, cuando existe un contrato de arriendo, sino también contra cualquier tercero que, sin mediar contrato, esté ocupando nuestra propiedad.

Así las cosas, cualquiera sea la situación, el propietario del inmueble puede acceder a un procedimiento judicial mucho más expedito que antes y que ordena en la primera resolución desalojar al ocupante del inmueble mediante Carabineros en un plazo de diez días desde que la demanda presentada por Total Abogados sea notificada.

Si posterior a la dictación de esta primera resolución, el demandado no comparece o no formula oposición, se le tendrá por condenado y se dispondrá su lanzamiento y el de todos los ocupantes del inmueble, una vez que la resolución no sea susceptible de recurso alguno.

El desalojo se debe llevar a cabo con el auxilio de la fuerza pública para asegurar que los ocupantes del inmueble no retornen ilegalmente a éste.

Otra de las ventajas de esta nueva ley es que facilita la notificación de la demanda, por lo que los demandados ya no se pueden esconder de los receptores judiciales. Ahora, tanto a los arrendatarios como a los ocupantes que no tienen ningún contrato para vivir en la propiedad se les aplica una presunción de derecho, cual es, que se tiene como domicilio indiscutible para notificar el de la dirección del inmueble arrendado u ocupado.

En Total Abogados somos tu partner legal y contamos con una solución fácil, cercana y accesible a todos tus problemas legales no sólo en materia de propiedades sino también en asuntos de familia, deudas, contratos, herencias, penales, migraciones y muchos otros.

Para más información mira este video.

Teléfono: +56 22 914 1414

Página web: www.totalabogados.cl

Instagram: @totalabogados

Facebook: /totalabogadoschile