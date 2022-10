¿Cómo elaborar un buen Currículum Vitae?

El Currículum Vitae, o CV, es uno de los elementos más importantes para encontrar trabajo, ya que es tu carta de presentación donde enseñas tus antecedentes, experiencia y habilidades.

La mayoría de las personas que buscan trabajo utilizan esta herramienta, sin embargo, pese a conocer el formato del CV, algunos no saben si efectivamente están presentado la información de manera satisfactoria.

Te sugerimos que veas los siguientes consejos para elaborar un buen Currículum Vitae:

1.Mantén un orden

A la hora de buscar trabajo, la primera impresión suele ser esencial y el CV es la herramienta para lograrlo. Antes de comenzar a escribirlo, o arreglarlo, ten claro cómo quieres presentar la información y qué experiencias quieres dejar en el papel.

Los datos personales son el primer pedazo de información de tu CV, seguido a esto debes considerar tus estudios, experiencia laboral, logros y, finalmente, tus habilidades personales. Si quieres puede variar un poco en el orden de esto (poner tus habilidades por debajo de tu educación), pero básicamente estás haciendo una cronología de tu vida en el mundo laboral y es esencial exponerlo de manera clara.

2.Corroborar datos y educación

Es elemental presentar información que no solo sea verídica, sino que esté correcta. Te recomendamos que revises tus datos personales al igual que la información sobre tu educación.

Debes ser coherente con las fechas que estás presentando. Un pequeño error en los años, o en tus antecedentes, puede verse de manera muy sospechosa y, al mismo tiempo, puede relacionarse a una falta de cuidado que podría tomarse de manera negativa.

3.No adornes tu currículum

Muchos trabajadores suelen caer en el error de creer que su experiencia laboral es muy poca, por la que deben embellecer su CV. Hay personas que añaden habilidades que pueden no tener o trabajos que derechamente jamás han realizado.

Si no sabes ese segundo o tercer idioma, o realmente no trabajaste tanto tiempo en una empresa, te sugerimos que no agregues esa información falsa. Porque puede que, primero, te consideren a un cargo al que no vas a poder cumplir con todas sus exigencias o, segundo, tu futuro empleador buscará referencias que no encontrará.

4.Agrega referencias que aporten

Agregar tus referencias es uno de los elementos más importantes dentro de un CV, porque corroboran que seas apto para un cargo.

Ningún empleador querrá escuchar que dejaste de trabajar por no cumplir con las capacidades exigidas o porque no estabas comprometido con el trabajo. Te sugerimos que pongas aquellas referencias que puedan hacer mención a tu trabajo anterior de manera positiva, para resaltar tu participación y entrega.

Dentro de las recomendaciones también es bueno que consigas referencias de personas con cargos altos en las empresas que trabajaste. Es de mayor confiabilidad el hecho que hagas mención a alguien que no sea cercano, ya que será una visión mucho más objetiva sobre el trabajo realizado.

5.Los desafíos son importantes

En la sección del CV donde se agrega la experiencia laboral previa, sugerimos a los futuros postulantes a un cargo que presenten con detalle cuál fue su aporte a la empresa y cuáles fueron los logros y desafíos que tuvieron que alcanzar.

Los empleadores valoran altamente que los futuros empleados de una empresa hayan sido capaces de enfrentar dificultades de manera profesional y con convicción. De los errores se aprende y de los problemas se sacan lecciones; siempre se considerará una virtud la capacidad de salir adelante y encontrar soluciones a las dificultades.