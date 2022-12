Poleras gráficas: ¡un infaltable este verano!

Las infaltables poleras hoy cobran más protagonismo que nunca, con una moda inspirada en los años 80s y 90s. La polera mujer que es tendencia hoy, es aquella con gráficos estampados, con mensajes, imágenes o dibujos que representan tus estados de ánimo, formas de pensar, gustos, e incluso humor.

No hay límites para el uso de esta prenda que encarna el más puro estilo urbano y casual, no la descartes como el complemento perfecto para personalizar un look semi formal. Puede ser una carta poderosa si la sabes complementar. La polera es un básico que no puede faltar en tu closet y que se reinventa con estos mensajes. ¿Quieres saber cómo llevarla?

Distintos looks con un elemento en común: la polera gráfica.

Aquí encontrarás algunas ideas para combinarla con las más diversas prendas y no fallar en el intento.

-Cuando dos clásicos se potencian, úsala con un jeans. Hay que partir por lo más básico. Los pantalones de mezclilla o jeans son los mejores amigos de las poleras desde hace décadas, qué duda cabe. Con este dúo te irás a la segura, pero si quieres darle un toque de glamour, puedes usar un gran collar, cartera de sobre o sandalias con un pequeño taco para romper ese esquema de informalidad. Jeans mom, pitillos, straight, pata de elefante (flare) o de pierna ancha, en distintos colores, todos ellos serán siempre un buen complemento para tu polera gráfica.

-Una propuesta muy veraniega, usa una falda. Puede ser acompañada de una falda corta, midi, larga o tubo. Tu falda incluso puede tener estampados también, mientras se guarde el equilibrio. Una buena combinación que no falla es el blanco y negro, y se aconseja que la polera vaya metida dentro de la falda para marcar la cintura y lucir más estilizada. Si eres de menor estatura, las minifaldas serán tu mayor aliado para andar fresca en verano.

-Un look sofisticado con pantalones de tela. Si lo que buscas es un look algo más formal, pero no quieres dejar de lado tu esencia, unos pantalones de tela de pierna ancha, culotte, flare o el que más te guste lucirán perfectos con tu polera, sumándole accesorios a juego y sandalias o zapatos con taco para darle ese aire de sofisticación a tu atuendo.

-Si quieres algo semi formal combina tu polera gráfica con un blazer. Esta es otra propuesta para usar las poleras gráficas en un contexto de cierta formalidad, ya que el blazer es un excelente aliado, muy sentador para todo tipo de cuerpo, e ideal para una cena al atardecer o para una reunión de oficina. Prefiere los blazers largos que estilicen tu figura.

-Chaqueta de mezclilla, un combo a prueba de todo. La chaqueta de mezclilla es otro complemento que nunca falla y que seguramente ya tienes en tu closet. Es perfecta para combinar con tu polera y para llevar cuando los días y noches están un poco más fríos.

Existen miles de formas de incorporar tu polera mujer en tu outfit con distintas prendas. El objetivo es no sobrecargar de información y decidir si quieres que el diseño elegido tenga el protagonismo o si sólo quieres que sea un complemento divertido. ¿Cuál es tu combinación favorita?