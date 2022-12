En 48 horas talentos digitales desarrollaron soluciones para mejorar la eficiencia en minería

El equipo “Los discípulos de Andrés”, integrado por Matías Cadile, Richard Morales, José Tomás Carrasco y Sebastián Burgos, estudiantes de la Universidad Católica de Santiago, obtuvo el primer lugar de la segunda hackaton “Hack the Challenge”, realizada por NTT DATA, consultora multinacional dedicada a los procesos de transformación digital.

El proyecto consiste en optimizar la extracción del cobre a través de la unificación de los cuatro actores que participan en este proceso: palero, geógrafo, el centro de control y el planificador, proponiendo un sistema inteligente, que entregue más información que la actual, en tiempo real y de forma automatizada.

La propuesta está hecha a través de un modelo de bloques (visualización virtual del terreno) que se actualiza con la información entregada en tiempo real, y una pala con un sistema inteligente que pueda contrastar y analizar lo que se está extrayendo (mineral) para ir enviando alertas. Además, el uso de lentes de realidad aumentada para verificar el material en terreno de forma remota.

¿Por qué el nombre Los Discípulos de Andrés?

Responde Sebastián: “Teníamos que elegir un nombre para inscribirnos y pensamos en éste como una broma, pero cuando llegó el momento no dudamos. Andrés es profesor de nosotros cuatro, los cuatro hemos trabajado con él”, a lo que añade José Tomás: “Gracias a él nos encontramos como grupo”. Según Matías, “él se enojó cuando supo que íbamos a participar, nos dijo que no podíamos perder el tiempo, aunque cuando supo que habíamos ganado se puso muy contento”.

La actividad convocó a estudiantes de universidades, institutos de educación superior y egresados (máximo un año) de todo el país y los invitó a encontrar solución a desafíos en la industria de la minería, utilizando realidad virtual y aumentada. Los seis grupos participantes, que consideraron 23 jóvenes -9 de ellos mujeres- provenían de la Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Católica de Santiago, Inacap, Universidad del Biobío, Universidad Andrés Bello, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad de Atacama.

Durante las más de 48 horas de trabajo, los estudiantes vivieron una experiencia única, desarrollando una propuesta para dar solución a un desafío operativo de la industria de la minería. Puntualmente, ayudar a hacer más eficiente, ágil y coordinada la comunicación y coordinación entre el geólogo en terreno en una faena minera y el operador de pala que recoge el mineral, para tomar mejores y más rápidas decisiones en terreno, utilizando lentes de realidad virtual y de realidad aumentada.

Durante todo este proceso, los participantes estuvieron acompañados y guiados por colaboradores de NTT DATA que fueron sus mentores en el desarrollo de los proyectos, aportando con su conocimiento de la industria, la tecnología, y la consultoría.

Entre lo más relevante de su participación, Matías rescata “lo que aprendimos a trabajar como equipo, la gente que conocimos, recomendaría esta experiencia sin dudarlo”. Richard acota que “nos hicieron sentir como protagonistas y eso nos ayudó mucho para sacar adelante el desafío, para mí fue una experiencia increíble y la repetiría de todas maneras”.

“José Tomás se contactó con un vecino que trabaja en la minería”, cuenta Sebastián, y Richard apunta que “a mí me cambió totalmente la perspectiva, porque creía que en la minería ya no había nada nuevo que hacer, pero no es así”. Y José Tomás se encarga de aclarar que “por mucho que se esté trabajando con tecnología de punta, hay ciertos procesos que se están haciendo de forma manual y uno de ellos es la planificación. ¿Qué es lo que se va a extraer, dónde, cuánto? Planificar una semana de trabajo demora tres días y los cálculos se hacen a mano. Lo que hicimos fue crear una solución inteligente que permita que sea automático y en tiempo real”.

El segundo lugar lo obtuvo el grupo WeTeam, integrado por Carlos Cubillos y Sebastián Escobar de la Universidad Católica de Valparaíso; Macarena Rebolledo de la Universidad Andrés Bello, y Alonso Anavalón de Inacap. El grupo presentó el Flowstone, un ecosistema que permite que todos los actores involucrados participen de éste a través de realidad aumentada, en el envío de alertas visuales, vía aplicación móvil y SMS.

El tercer lugar lo consiguió el grupo de Banu Apps integrado por Josefa Lazo, Antonia Badilla, Catalina Figueroa, todas ellas de la Universidad Andrés Bello, y Cristián Brant de la Universidad Técnica Federico Santa María. Su solución apunta a una aplicación que agiliza el flujo de información a través de una oficina virtual donde el geólogo visualiza la mina en 3D, haciendo más eficiente el trabajo del equipo que se encuentra en faena.

“Para NTT DATA el concurso ‘Hack the Challenge’, cumple con uno de nuestros focos más importantes: incentivar a los talentos jóvenes a potenciar sus ideas frente a problemáticas o situaciones reales del día a día aplicando la creatividad, el ingenio y sus conocimientos de base tecnológica. Todo esto bajo un contexto de coaching de nuestros expertos en Realidad Aumentada y Virtual. Esta iniciativa responde a nuestro propósito de entregar a la sociedad las herramientas para mejorar la calidad de vida de todos”, comenta María Eugenia Fuentes, directora de People y Brand & Communications en NTT DATA Chile”.

Aquí puedes revivir la final y ver las presentaciones de los equipos: