Puma Slipstream: la zapatilla que te acompaña todo el día

El pasado 16 de marzo en Factoría Italia, Puma llevó a cabo un espectacular evento que simulaba una estación de Metro con el fin de lanzar las nuevas versiones de su icónico modelo Slipstream, bajo el concepto “From Am to Am”, el cual da a conocer la versatilidad de este modelo tanto para ocasiones de día, como de noche.

“Estamos contentos con esta propuesta con colores y diseños nuevos, representan la versatilidad que todos necesitamos en el día a día. Por eso nuestra campaña. Se inspiró en el Metro, el cual es un medio urbano que te lleva a cualquier hora del día y noche hacia diferentes panoramas, un medio en el cual podemos ver una versatilidad de estilos y personalidades. Sentimos la relación entre el Metro y Slipstream, ya que estas zapatillas están preparadas para llevarte a cualquier lugar y en cualquier momento”, cuenta Jaime Ybarnegaray, Brand & Comunication Teamhead de Puma Chile y Perú.

Tras 35 años desde su primer lanzamiento, Puma vuelve a resaltar la silueta Slipstream. Durante esta temporada, el modelo regresa con más combinaciones de colores, dando a conocer la renovación de este modelo que une el ADN del básquetbol con la cultura urbana y el streetstyle de la ciudad.

Para esta temporada, Slipstream bajo el lema “From AM to AM”, muestra a la silueta como un must y aliado de todas las personas en cualquier estación del año y momento del día. Este modelo destaca por sus líneas limpias, tonos llamativos y atemporales que se adaptan a cualquier estilo, siendo ideales para los fanáticos de las sneakers a quienes les gusta lucirlas con un look full urbano, como también para aquellos que buscan un toque moderno con un outfit semiformal.

PUMA (Juan Salvarredy)

Este modelo destaca por su transición en el tiempo, con origen en el básquetbol, pero que hoy se apodera de las calles del mundo, donde toma fuerza en el streetstyle y que se roba las miradas debido a que cuenta con tecnología incorporada y con un diseño que apuesta por seguir en la línea deportiva, pero luciendo liviana, cómoda y trendy al mismo tiempo.

Este lanzamiento contó con una producción en Argentina, en donde algunos miembros de la Puma FAM como Kel Calderón, Joaquín Méndez, Valentín Benet , Anto Bosman, Jacob Riquelme y Raimundo Alcalde, pudieron vivir a través de sus Slipstream la experiencia “From Am to Am”, luciendo diferentes looks con la misma zapatilla en distintos escenarios y actividades, así como también lo hicieron en el evento de lanzamiento de la silueta.¡

La Puma Slipstream 2023 ya está disponible en Chile en tiendas Puma y Puma.com, a un valor de $94.990.