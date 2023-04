Scotia impulsa un programa de beneficios innovador y ludificado que pone al cliente en el centro de los beneficios

El programa se llama Beneficios Scotia y su objetivo es recompensar la lealtad y comportamiento financiero. Lo mejor de todo es que el mismo no sólo premia por usar una tarjeta, sino que también entrega beneficios por abonar la remuneración en una cuenta Scotia, inscribir pagos automáticos, entre otros movimientos convencionales.

Todo está orientado a impulsar al usuario a estar al día con sus pagos y entregarle soluciones adicionales que fortalezcan su músculo financiero. En el contexto actual, el banco quiere ser ese importante partner para impulsar posibilidades de ahorro e inversión.

Beneficios Scotia entrega una experiencia ludificada en la que se presentan misiones y, una vez superadas, te permiten avanzar de nivel y con ello ganar nuevos y mejores beneficios, entre ellos:

• Descuentos: disponibles en distintos rubros que cambian a medida que avanzas de nivel.

• Cashback: dinero abonado directamente a tu cuenta.

• Pesos Scotia: es la moneda de cambio del banco que permite acumular y canjearla por lo que el cliente quiera y donde quiera. No tiene limitaciones de tiendas, marcas o aerolíneas específicas y el canje se realiza directo desde el sitio web personal o en la app Scotia Go. Al no haber restricciones el cliente puede seguir ahorrando o usar sus beneficios en aquello que realmente necesita, no importa si es en vitaminas de una farmacia o pagando un hotel.

Toda esa experiencia de beneficios se complementa con un ecosistema que les permite a los clientes auto atenderse de forma 100% digital y tener mayor control de sus finanzas, servicios y beneficios.

El lanzamiento del programa comenzó con una innovadora campaña de intriga que estuvo presente en distintos portales de marcas aliadas en los rubros cine, viaje, conciertos, además de variados medios de comunicación y redes sociales.

En ella un conejo cool nos presenta una nueva experiencia que ya está disponible para clientes en sus apps y sitio web.

Acerca de la plataforma, una de las primeras misiones es traer tu abono de remuneración a Scotia, con lo que recibirás Pesos Scotia y variados descuentos. Pero además abre la puerta a soluciones como:

- SMART: un desarrollo digital que permite definir una meta de inversión y orientación sobre cómo lograrla.

- Cuenta Renta Diaria: permite a clientes ahorrar y organizar presupuestos para sus distintas metas mientras ganan intereses.

- Cuenta en dólares. Sin costo adicional para ahorrar en moneda extranjera.

Adicional a eso, si el cliente solicita una tarjeta de crédito accede descuentos permanentes como:

• Ruta Gourmet: todos los días descuentos de hasta 40% en exclusivos restaurantes.

• DG Medios: 20% de descuento en entradas de conciertos.

• Cinépolis y Hoyts: todos los días 50% de descuento en entradas.

• Cruz Verde: 25% de descuento todos los lunes y jueves.

• Despegar: todos los días hasta 7% de descuento.

• Tres cuotas sin interés: en todos los rubros.

Todas las semanas el banco Scotia entrega beneficios especiales en distintos rubros, siempre pensando en las necesidades de los clientes y poniendo foco en ofrecerles distintas soluciones financieras que impulsen y desarrollen su bienestar económico.

Desde el respaldo y solidez que definen a Scotiabank como uno de los bancos más confiables en Latinoamérica, se sigue avanzando en impulsar nuevas posibilidades financieras con soluciones simples para sus clientes.

Más información en:

https://www.instagram.com/scotiabank.cl/

https://www.tiktok.com/@scotiaenchile/