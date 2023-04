“Vacúnate con La Dupla”: la campaña nacional de vacunación contra la influenza y el COVID-19 que nos prepara para el invierno

¿Por qué dos vacunas?

Porque aún estamos en pandemia y se acerca el invierno, donde aumenta la circulación de los virus. Ambas vacunas disminuyen los riesgos de enfermarnos gravemente y la muerte por enfermedades respiratorias.

¿Se pueden poner las dos vacunas el mismo día?

Sí, no existen contraindicaciones médicas para que sean administradas el mismo día. Se recomiendan los mismos cuidados de siempre: beber mucha agua y evitar hacer fuerza con los brazos.

¿Puedo ponerme sólo una vacuna?

Si tienes todas las vacunas contra el COVID-19, esquema de vacunación completo más la vacuna bivalente, sólo corresponde vacunarte contra la influenza si perteneces a la población de mayor riesgo.

Si no te corresponde la vacuna contra la influenza por no ser parte de la población de mayor riesgo, puedes vacunarte sólo contra el COVID-19 si no tienes tu esquema de vacunación al día.

¿Quiénes deben vacunarse?

Contra la influenza:

-Toda la población de mayor riesgo.

-Personas gestantes.

-Personas con enfermedades crónicas.

-Personas mayores de 65 años.

-Niñas y niños entre seis meses y edad comprendida hasta quinto año básico.

Contra el COVID-19:

-Todas las personas mayores de 3 años que no hayan completado su esquema de vacunación o les falte alguna de refuerzo.

-El refuerzo con vacuna COVID-19 Bivalente se está administrando a partir de los 12 años para grupos priorizados:

Personas mayores de 50 años. Personas inmunosuprimidas. Personas con enfermedades crónicas. Personas cuidadoras. Personal de establecimientos de salud. Personas mayores de 50 años en empresas que prestan servicios considerados básicos.

Considera lo siguiente si debes vacunarte:

-Todo trabajador dependiente tiene derecho a medio día administrativo para asistir al proceso de vacunación.

-Para recibir la vacuna contra el COVID-19, todo menor de edad debe contar con la autorización de su cuidador.

-Todo migrante perteneciente a alguno de los grupos de riesgo tiene derecho a recibir sus vacunas, independiente de su situación migratoria.

Si quieres saber más sobre el proceso de vacunación, ingresa a www.minsal.cl o llama a Salud Responde, al 600 360 7777, y prepárate para este invierno.