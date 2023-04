“Terapia de Hogar”: renueva el amor por tus espacios

Dicen que no es lo mismo decir mi casa, que decir mi hogar. Una casa puede ser cualquier lugar, una vivienda sin más importancia que un techo, un piso, varias habitaciones, tal vez un patio. Pero hogar es otra cosa, es un refugio, un espacio que, además de ser habitable, es donde vives tus días, es donde edificas tus sueños, es donde escribes tu historia, es donde puedes reír o llorar, es tu contención, tu caparazón.

Y por eso no puedes descuidarlo. No puedes perder su calidez. Y en esa tarea no estás solo o sola.

Porque a través del programa “Terapia de Hogar”, en Chilevisión, que se emite todos los sábados, a las 14:45 horas, Easy te acompaña en la misión de construir un espacio único y personal: tu hogar.

Y ello, a juicio de Easy, se puede conseguir, primero, por medio de la identificación de las necesidades que tiene un espacio para convertirse en un hogar en conjunto con sus beneficiarios. Segundo, mediante la personalización de los espacios y la conexión que el hogar en que vivimos tiene con nuestra calidad de vida, conceptualizando su movimiento social, que convoca a diversos actores, especialistas y voluntarios, que comparten este objetivo desde diferentes expertises.

Ante eso, Easy impulsa colaborativamente un movimiento de hogar que busca ser el más grande Chile, porque en Easy creen fielmente en el rol sanador que tiene el hogar en la calidad de vida de las personas. Por eso han creado un tratamiento, una verdadera terapia para recuperar la calidez y sensación de refugio que entrega un hogar. Porque cuando se mejora un espacio, también se mejoran las personas que viven en él.

Cada una de las terapias, consta de un ciclo de seis etapas: paciente, especialista, diagnóstico, receta, tratamiento y finalmente un alta.

-Paciente: es la persona, grupo familiar o comunidad que tiene una dolencia de hogar.

-Especialista: entidades públicas y/o privadas, voluntarios y expertos en hogar, desde diversas disciplinas.

-Diagnóstico: análisis del contexto hogar, que determina las necesidades de los espacios.

-Receta: administración de productos y servicios que serán parte de la medicación del paciente.

-Tratamiento: mano de obra que se pone en práctica para curar o aliviar una enfermedad.

-Alta: autorización médica-easyleña que reconoce la presencia de “sensación de hogar”, haciendo realidad aquello de que cuando renuevas un espacio, algo se renueva en ti.

“Terapia de Hogar” es posible gracias a una cadena de ayuda que se activa en conjunto a los partners de Easy, en que cada uno aporta su granito de arena para devolver la calidez a los hogares: fundaciones e instituciones, que apoyan con el conocimiento; proveedores, que aportan con los productos que cada hogar necesita, y voluntarios, siempre listos para ayudar a las personas a construir el hogar de sus sueños.

Al día de hoy suman 73 mil los beneficiados a lo largo del programa, a los que se agregan 160 proveedores de hogar, la intervención de once fundaciones e instituciones, y el aporte de 46 equipos de Easy y alrededor de 8 mil voluntarios.

Mira aquí un capítulo de “Terapia de hogar”, de Chilevisión: