STARWARSDAY llega a Chile con contenido temático y productos inspirados en la saga de Star Wars

Esta tradición, que fue adoptada también por Lucasfilm, conecta a los fans Star Wars de todo el mundo con eventos, estreno de nuevos contenidos, lanzamiento de productos y más, y tiene su origen a partir de la frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”, en español), que por asociación fonética dio lugar al mensaje May the 4th be with you™.

Para esta fecha, verá la luz en Disney+ la nueva serie “Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi”, la primera serie animada de Star Wars para preescolares. Asimismo, llegará la segunda temporada de la antología animada “Star Wars: Visions”.

Los fans también podrán acceder a las tres temporadas de “The Mandalorian”. En tanto, Disney Channel y Disney Junior se sumarán al festejo con programación especial durante todo el día.

Todos podrán sumarse a la celebración, en redes sociales, utilizando los hashtags #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay.

Para los fanáticos y gamers, el juego secuela de “Star Wars Jedi: Fallen Order”, “Star Wars Jedi: SurvivorTM”, ya está disponible en formato físico y digital para PlayStation5, Xbox y PC y, en plataformas Radio Disney, se estrenará el podcast “May The 4th: Nuestra historia de Star Wars”.

