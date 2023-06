El nuevo lanzamiento de Tous... more more pink

Con este lanzamiento TOUS reivindica el poder del rosa, como color y, sobre todo, como forma de vivir, con un nuevo eau de toilette sólo apto para las más audaces.

Si eres una chica More More Pink sabes que entre Pink y Punk sólo dista una vocal y tu decides quien eres. Te sientes orgullosa de ti misma, de tu independencia que no admite adjetivos ni colores, excepto el rosa, y cuanto más, mejor, More More Pink. Porque si algo te gusta.. siempre quieres más. El conformismo no va contigo.

Esta es la invitación que nos hace Tous con el lanzamiento de su nuevo perfume More More Pink, que desde su frasco es una provocación al color, a atreverse. Una fragancia floral afrutada, hiper sensual y femenina, para una chica activa, activista y osada.

¿Te atreves a ser More More Pink?