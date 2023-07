Rafael Urrejola, de Viña Undurraga, entre los cinco mejores enólogos del mundo

Rafael Urrejola, enólogo jefe de Viña Undurraga, fue elegido el Mejor Enólogo del año en la categoría Red Winemaker of the Year del International Wine Challenge 2023 (IWC), uno de los concursos de vinos más influyentes y prestigiosos del mundo, cuya premiación se realizó en Londres.

Los reconocimientos “Winemaker of the Year” consideran cinco categorías: Red Winemaker, White Winemaker, Fortified Winemaker, Sparkling Winemaker y Sweet Winemaker. En cada una de ellas se nomina sólo a tres enólogos y, en la versión 2023, Urrejola fue el único chileno y americano incluido en la categoría Red Winemaker.

Rafael ya había sido considerado para este mismo reconocimiento los años 2014 y 2022, y hasta ahora ha sido también el único representante de Chile nominado a cualquiera de las categorías en la historia de este concurso. Ahora se convirtió en el único chileno y americano que ha ganado alguna de las categorías “Winemaker of the Year”, en este caso Best Red Winemaker, marcando así un hito en uno de los certámenes más importantes del mundo.

El año 2014 Rafael fue nominado junto a un representante de Francia, de la región de la Borgoña, y una enóloga de Australia. El 2022, junto a dos enólogos de Francia, también de la región de la Borgoña. Y este año, nuevamente junto a un francés de la Borgoña y a un enólogo australiano.

“Es tremendamente emocionante y reconfortante recibir este importante premio, en un concurso tan riguroso y de alcance global, en el que se catan a ciegas miles de vinos de todo el mundo, de altísima calidad y diversidad”, señaló Urrejola.

Agregó que “este reconocimiento habla no sólo del extraordinario trabajo del equipo técnico de Undurraga, donde hemos logrado que nuestros vinos estén mostrando un destacado nivel de calidad, un estilo que se reconoce y una consistencia sólida en distintos vinos y añadas, sino que también refleja el esfuerzo que estamos haciendo en Chile por ofrecer grandes vinos”.

Ser el primer chileno y americano premiado con esta distinción, es un orgullo enorme, que ayudará a dar mayor visibilidad y atención a los vinos chilenos y su altísima calidad”, indicó finalmente.

PREMIOS AL ENÓLOGO DEL AÑO

El premio al Enólogo del Año de IWC se basa en los resultados del concurso. La organización del IWC recopila los puntajes obtenidos por los vinos en la competencia, los analiza y los califica, para determinar los ganadores. Cada viña o bodega obtiene puntos por los vinos que hayan ganado un Trophy, Medalla de Oro, Plata, Bronce, o Commended Award (recomendación).

Luego, los resultados se ponderan en función del volumen de vinos presentados por cada productor y, finalmente, se les otorga una puntuación promedio. De este modo, el premio IWC Winemaker of the Year se otorga a partir de los resultados de la viña, pero se personaliza al enólogo jefe o propietario como el destinatario del reconocimiento.

SOBRE EL IWC

Este año, en la versión número 39 del International Wine Challenge (IWC), participaron 52 países, con un total de más de 6.000 vinos.

El proceso de evaluación del concurso se realizó a través de catas a ciegas. Los vinos se agrupan por tipo, región, contenido de alcohol y porcentaje de azúcar, lo que garantiza que los mostos similares se juzguen juntos.

Cada vino ganador de una medalla de IWC fue degustado en al menos tres ocasiones, separadas por un mínimo de dos paneles de jueces que prueban juntos, y luego lo evalúan dos copresidentes para verificar los resultados del panel.

Los equipos de jueces del IWC incluyen expertos y personas influyentes de la industria vitivinícola internacional, representantes comerciales, Master of Wine (MW) como Tim Atkin, Sam Caporn y Peter McCombie, además de prestigiosos críticos como Oz Clarke, Dr. Jamie Goode y Helen McGinn.