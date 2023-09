Evanescence y Candlebox encabezan el Festival Milenia 2023

Será una jornada histórica con la banda liderada por Amy Lee y que vuelve a Chile después de seis años. Recordemos que Evanescence se presentó por primera vez en nuestro país en abril de 2007 en la pista atlética y luego volverían en octubre de 2012 y mayo de 2017 al Movistar Arena. Esta vez vuelven recargados y tras la exitosa gira de 2022 junto a Korn por los Estados Unidos.

La banda, oriunda de Arkansas, publicó en 2021 su más reciente y quinto álbum, “The Bitter Truth”, disco que los trajo de regreso a las listas de popularidad. Histórico fue su recordado y vigente debut titulado “Fallen”, publicado hace ya 20 años.

Evanescence estará en gira por tierras latinas desde el 7 de octubre con tres fechas en México. Después de tocar en Milenia 2023 en Chile, hará Argentina y luego, cuatro shows en Brasil hasta el día 28 de octubre.

A su vez, Candlebox, liderado por su vocalista Kevin Martin, viene a Chile a celebrar tres décadas de existencia en su gira “30 Years American Made” y con un nuevo álbum bajo el brazo. Se trata de “The Long Goodbye”, publicado el 25 de agosto, pero como en julio se cumplieron 30 años de su histórico y exitoso álbum debut, la banda presentará de forma íntegra este gran álbum que incluye clásicos como “Far Behind”, “Cover Me”, “You” y “Change”.

Candlebox está de gira por Estados Unidos hasta fines de septiembre, demostrando la vigencia de su propuesta, que se resume en siete discos, siendo “Wolves” su último trabajo publicado en pandemia.

El Festival Milenia 2023, en su primera edición, producida por Free Poll, sumará pronto una serie de bandas más y muchas actividades, pero serán Evanescence y Candlebox quienes encabezarán esta imperdible jornada de octubre.

EL CARTEL COMPLETO DE MILENIA 2023

A los confirmados cabezas de cartel, Evanesence y Candlebox, se suman los grupos Alien Ant Farm, Steel Panther y Nonpoint.

Alien Ant Farm, formado en 1996, es una banda de punk rock californiana que ha publicado cinco discos a la fecha, logrando masiva reacción con su segundo trabajo, “Anthology”, de 2001, donde incluyó su recordada versión de “Smooth Criminal”, de Michael Jackson. La banda regresa a Chile seis años después de su única visita.

Steel Panther, cuarteto también de California, honra el sonido y la estética glam del rock & roll. La banda debutó en 2009 con el disco “Feel The Steel” y llega a Chile con “On The Prowl”, su sexto trabajo bajo el brazo, el que acaban de publicar este año.

Nonpoint, en tanto, fiel exponente del nü metal, está conformado por cinco músicos de Florida que han publicado diez discos en 23 años de carrera.

El pasado julio volvieron con el single “A Million Watts”, extraído de su reciente elepé “Heartless”.

Eso no es todo, se suman a la fiesta del 14 de octubre las bandas nacionales Rama, Gufi, Frank’s White Canvas, All Tomorrows, A New Dawn, Sien en tu Sien, Chaos Magic y Sinkarma.

Las entradas ya están disponibles por el sistema Puntoticket: General, $73.000, y VIP: $138.000.

Más información en el Instagram de Milenia 2023: @mileniafest

EL SHOW ÍNTIMO DE CANDLEBOX

Además de su presencia en el Festival Milenia 2023, el grupo estadounidense Candlebox anuncia un show íntimo en el Club Chocolate, que forma parte de su gira por Latinoamérica.

Esta vez la banda hará un show exclusivo en el que repasará lo más exitoso de su carrera. El quinteto acaba de publicar un nuevo trabajo en estudio titulado “The Long Goodbye”, en formato digital y compacto (el vinilo saldrá el 17 de noviembre). Candlebox además editó durante septiembre un box set que incluye sus tres primeros discos en formato doble (“Candlebox”, “Lucy” y “Happy Pills”), además de 15 canciones inéditas en una caja de siete vinilos, titulada “The Maverick Years”.

El concierto, producido por Free Fall, está agendado para el 28 de octubre a las 21:00 horas en Club Chocolate, Ernesto Pinto Lagarrigue 192, en el barrio Bellavista.

Los tickets están disponibles en Puntoticket: General, $35.000; palco VIP, $65.000 (incluye copa espumante o cerveza o trago bienvenida. Mejor ubicación con vista despejada frontal al escenario con asiento y mesa de apoyo, atención personalizada, sector acceso controlado), Barra Platinum, $50.000 (incluye copa espumante o cerveza o trago bienvenida. Vista despejada frontal al escenario con asiento y mesa de apoyo).