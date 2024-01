Premian a Milano Models como la mejor academia de modelos de Chile

El pasado 14 de diciembre, la Agrupación Nacional de Periodistas de Televisión, Anptel, entregó la distinción más importante que puede recibir un instituto como Milano Models.

En la ceremonia, Anptel premió a la periodista Priscila Vargas, del programa matinal “Tú Día”, de Canal 13; al periodista Juan Manuel Astorga, de MEGA, y a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, entre otros. En anteriores oportunidades, han sido premiados destacados deportistas, empresarios y escritores.

Tras recibir este reconocimiento, Henry Lohse, director nacional y fundador de la academia Milano Models, señaló a Publimetro que “éste es un premio muy importante y que lo reconozcan los periodistas de televisión, lo hace aún más valioso, porque esto se logra con mucho sacrificio y trabajo. Durante más de 30 años hemos trabajado con nuestras modelos, en programas como ‘Siempre Lunes’, ‘Sábados Gigantes’, ‘Bienvenidos’, ‘Buenos Días a Todos’, ‘Mucho Gusto’, ‘Copihue de oro’, ‘Teletón’, entre otros.”

Además, agregó que la academia ha estado presente en los concursos más importantes como “Miss Chile”, “Mis Mundo”, “Mr. Chile”, “Miss Model of the world, Hong Kong”, por nombrar algunos.

Lohse además destacó que la academia impulsa constantemente a través de sus redes sociales, concursos de belleza tales como “Miss escolar Chile” y “Mis infantil Chile”, que premian a niñas y adolescentes y que les permiten cumplir su sueño de ser una reina.

También señaló que el “Miss pasarela Chile” fue creado para todas las modelos de 16 a 25 años, para el mercado de las pasarelas, nacionales e internacionales. Gracias a este concurso ha descubierto a importantes modelos para el “Fashion week”, para la televisión y para reconocidos diseñadores de la industria de la moda.

Henry Lohse comentó que su academia descubrió a grandes talentos que pasaron por sus aulas, como Carola de Moras, Anahí Hormazábal (Miss mundo Chile 2018), Karol Dance, Hotuiti Teao, Maura Rivera y Francisca Ayala, entre otros.

-¿Si tuviera que agradecer a alguien, en estos más de 30 años de trayectoria, a quién mencionaría?

“Tendría que agradecer a alguien muy importante en mi carrera, Óscar ‘Lolo’ Peña, quien fue uno de los que me descubrió, me enseñó el manejo de las cámaras de TV, a bailar, porque él me llevó a ‘Música Libre’, y también, gracias a él, estuve en las pasarelas más importantes de Europa. Y a otro que no puedo dejar de nombrar, es a Sergio Riesenberg (director de TV) porque él me aconsejó ser un modelo. Yo en ese tiempo bailaba en ‘Música Libre’ y él me dijo que para ser el mejor modelo debía prepararme, ir a recorrer Sudamérica y Europa y las grandes pasarelas del mundo. Y ahí yo me fui a Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Argentina, España, Francia e Italia, donde finalmente me quedé, ya que Italia es la cuna de la moda y en Milán aprendí y me traje todos los conocimientos del modelaje contemporáneo, porque el italiano tiene la elegancia en la moda”.

Lohse recuerda que regresó a Chile a mediados de los 80, con 24 años, y comenzó a trabajar con las grandes marcas y en los estelares de la televisión. Fue en esa época que instaló la primera academia de modelaje en pleno centro de Santiago (en Paseo Bulnes 80), recibiendo desde sus inicios a niños, adolescentes y jóvenes ávidos de aprender esta profesión, que no sólo enseña modelaje, sino que también autoestima, desarrollo personal y crecimiento.

“Ese fue mi gran éxito, poder enseñar. Aquí no sólo vienen a aprender a modelar en una pasarela, sino que a ser mejores personas, con una autoestima alta y que sepan desenvolverse en la sociedad”.