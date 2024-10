Los casinos de Chile registran unos ingresos de más de 48 millones de dólares en el mes de junio

Tan solo durante el pasado mes de junio, los casinos de Chile registraron unos ingresos brutos por valor de 48,7 millones de dólares. En comparación con el pasado año, la cifra representa una caída interanual del 7,1%.

PUBLICIDAD

Esto último cobra sentido si tenemos en cuenta que en el número de visitas también se registró una disminución respecto al 2023, en este caso del 4,3%, así como que el gasto promedio de cada una de ellas también cayó en un 2,6%. Estos datos, aportados por la Superintendencia de Casinos de Juego de Chile, demuestran una tendencia a la baja que, aunque no sea preocupante, se está dando en todo el país.

Pese a ello, la contribución de los juegos de azar a la economía de Chile es innegable. Son 25 casinos los que operan dentro de nuestras fronteras y, de todos ellos, tan solo siete aportaron a los municipios un total de 5.379 millones de pesos chilenos.

Según el informe, los casinos que más aportes tributarios pagaron fueron los de Monticello de Dreams (3.294,7 millones), Enjoy Viña del Mar (1.669,1 millones), Enjoy Santiago (1.572,4 millones) y Marina de Sol Talcahuano (1.507,4 millones).

Las causas

Sin embargo, ¿qué ha generado el descenso de ingresos de los mismos? El panorama de los juegos de azar ha sufrido un cambio a nivel global en los últimos años con la proliferación de los casinos online. Esta nueva modalidad de juego atrae a cada vez más usuarios, quienes ven en ella una forma de juego en la que prima la comodidad y la flexibilidad.

El desarrollo tecnológico ha permitido que los jugadores puedan divertirse jugando al póker o a las máquinas tragaperras con el único requisito de estar en posesión de un dispositivo con acceso a internet, por lo general, un smartphone. Y no solo eso, sino que, por si fuera poco, también ha permitido una experiencia de lo más inmersiva para quienes se divierten con estas plataformas.

En esto último ha tenido mucho que ver la realidad virtual, la cual permite que los usuarios jueguen partidas con personas reales e, incluso, con crupiers. Además de lo anterior, los casinos online también cuentan con un atractivo indiscutible para los jugadores: el anonimato. Puesto que ya no es necesario desplazarse hasta un establecimiento, pueden divertirse desde la seguridad que proporciona jugar al otro lado de la pantalla.

PUBLICIDAD

Por otra parte, en este tipo de plataformas son muy comunes los incentivos que se ofrecen a sus usuarios, como los bonos para poder jugar gratis o la variedad de métodos de pago permitidos para gestionar sus fondos. Del mismo modo, también se ofrecen ciertas herramientas que buscan disminuir los riesgos que el juego puede suponer para la salud de los usuarios, como la posibilidad de autoexclusión o los límites de depósito.

Todo esto hace que los chilenos encuentren cada vez más ventajas en los casinos online con dinero real, pudiendo sentirse seguros a la hora de invertir su dinero para divertirse en estas plataformas. Por supuesto, no sucede lo mismo con los casinos clandestinos que operan fuera del marco de la ley.

Regulación de los casinos online

Es aconsejable elegir con cuidado el casino online en el que queremos jugar con dinero real, debiendo limitarse a los mejores de ellos, como los expuestos en Casino.org en este listado, ya que han sido analizados minuciosamente por un grupo de expertos del sector para que los chilenos podamos jugar con dinero real en casinos de forma totalmente segura.

Todo lo anterior explica la tendencia a la baja que han sufrido los casinos físicos, los cuales, a pesar de seguir teniendo su público, parecen no ser la opción predilecta para los más jóvenes.

Hay que aclarar que actualmente, en Chile, los juegos de azar online no están del todo regulados, ya que, según la ley vigente, estas plataformas no cuentan con una autorización formal para operar en el país. A pesar de ello, son muchos los casinos online internacionales que ofrecen sus servicios a los jugadores chilenos, no quedando sujetos a la legislación local.

No obstante, debido al auge que los juegos de azar online han experimentado en los últimos años, existe un proyecto de ley que busca regular esta variante digital del juego. De aprobarse, se haría realidad un marco regulatorio que legalizase dichas plataformas y que, al mismo tiempo, las fiscalizase.

En relación con esto último, una de las principales razones por las cuales se está considerando la regulación de los casinos online en Chile es la aportación económica que supondría al país. Muchos expertos aseguran que, de establecerse un marco legal adecuado, Chile podría beneficiarse enormemente, pues se espera que una parte significativa de los ingresos generados por estas plataformas se destine a impuestos.

Además, la regulación permitiría a las autoridades registrar de manera más efectiva el comportamiento de los jugadores, identificando posibles problemas de ludopatía y ofreciendo soluciones tempranas para aquellos que necesiten ayuda.

Por otro lado, los defensores de esta legislación argumentan que ofrecer seguridad jurídica tanto a jugadores como a operadores contribuiría a atraer inversiones internacionales en este sector, lo que generaría más empleo y potenciaría el crecimiento de la economía digital del país.

Así, el debate sobre la legalización y regulación de los casinos online en Chile no solo gira en torno a su impacto en la industria del juego tradicional, sino también en torno a las oportunidades que podría brindar a la nación en su conjunto.