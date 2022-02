A Johnny Herrera no le gustó que se viralizara la arenga de Ronnie Fernández en la U: “Es contraproducente”

Después de que se hiciera viral una potente arenga de Ronnie Fernández en el camarín de Universidad de Chile, en los minutos previos del partido que terminó con triunfo 4-2 para los azules sobre Unión La Calera, el histórico Johnny Herrera salió a dar su opinión al respecto.

Y si bien “Samurái” valoró la actitud exhibida por el delantero que llegó a la U procedente de Santiago Wanderers, a su juicio es “contraproducente” que aquella arenga se haya viralizado en redes sociales.

“Es contraproducente que hayan subido el video, porque en mi época eso era privado, muchas veces me grabaron a mí diciendo cosas y siempre evité que se subieran este tipo de videos, porque hoy día ganaste, hoy día...”, partió manifestando el exarquero en “Todos somos técnicos”.

Ya empezó a ganarse a los hinchashttps://t.co/tB3O71W7kd — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) February 9, 2022

Tras ello, Herrera se metió en asuntos de liderazgos. “Ronnie Fernández es un líder natural (…) este tipo es un líder natural por lo que se ve, sin historia en la U, llegó se puso la camiseta bien puesta y dio una arenga que tendría que haber hecho Felipe Seymour o Camilo Moya. El que hace el grito es Campos, si no me equivoco, por eso muchas veces hay gente que lleva la jineta sin ser un gran líder fuera y dentro de la cancha. Es un tema amplio”.

“Para mí los liderazgos son más naturales que forzados… En la U el año pasado... no mejor no voy a decir si no me voy a meter en problemas… pero hay muchos lugares en que te regalan el puesto, te pasan la jineta y tienes que ser líder, pero no logras ser líder. Te dieron algo, te hicieron un camino para seguir y no te calzó eso. Entonces, ahí vienen los problemas”, prosiguió.

Para cerrar su comentario, el jugador con más títulos en la historia de la U volvió a cuestionar que se viralizara la arenga de Fernández. “En este caso que hayan subido esto... está empezando la U, ganó 4-2, dicen que después de la guerra somos todos generales, pero hay que ir con cuidado, porque es un equipo en formación, un equipo que recién está empezando”, advirtió.