“En Colo Colo no se la pudo”: el día en que Jorge Valdivia destrozó a Mario Salas

Luego de su breve aventura en el Necaxa de México, Jorge Valdivia podría retornar al fútbol chileno, específicamente a Huachipato, elenco que busca un volante creativo para la temporada 2022.

De concretarse su arribo al equipo de Talcahuano, el mediocampista de 38 años se reencontrará con Mario Salas, entrenador que lo dirigió en Colo Colo durante la temporada 2019.

Eso sí, Valdivia no lo pasó bien con el “Comandante” y el propio “Mago” se encargó de dar a conocer públicamente los motivos de aquella amarga experiencia con el hoy DT de los “acereros”.

“Cuando no logras adaptarte, vienen los problemas. Él (Salas) llegó con una idea, no se plasmó. Terminó antes de lo que él pensaba. Fue un entrenador exitoso en Universidad Católica, le fue bien en Perú, pero en Colo Colo no se la pudo”, declaró el exseleccionado nacional, en una entrevista con Radio ADN, en julio de 2020.

“Cuando los entrenadores quieren controlar tu vida metiéndose en cosas personales, ya pasan a tener conflictos con el jugador. Si tu jefe te dice ‘oye, acuéstate a las 10:00 o no vayas a tal lado’... es mi vida y cóbrame por lo que pase de la puerta del trabajo hacía adentro”, agregó Jorge Valdivia, quien podría convertirse en refuerzo de Huachipato.