“Estoy desilusionado con lo que ha salido”: Humberto Suazo saca la voz tras rumores sobre pelea con Ivo Basay

El veterano futbolista Humberto Suazo brindó una conferencia de prensa este jueves, en la que se refirió a los rumores sobre una presunta pelea con su entrenador en Deportes La Serena, Ivo Basay.

“En ningún momento me he peleado con Ivo. Lo que pasó es que tuvimos una pequeña discusión con Ítalo Traverso (PF), pero se hablaron las cosas y quedó ahí en el momento”, declaró “Chupete”.

En la misma línea, el delantero de 40 años aseguró que “yo me siento muy contento y cómodo en este plantel. Juegue o no juegue mi comportamiento debe ser ejemplar para los jóvenes que vienen de abajo”.

Ivo Basay (Photosport)

“Me siento feliz y contento aquí. Estoy desilusionado con lo que ha salido, afecta a familias, a mi y a los niños. Aclarar que con el profe Ivo nunca hubo pelea y dejar el tema hasta aquí”, complementó.

En la misma conferencia estuvo presente el propio Ivo Basay, quien también entregó su versión del asunto. “Yo ni siquiera estaba ahí. Me enteré después de este incidente menor de la discusión con Humberto. Después salió en todos lados no sé con qué intención. Para cerrar el tema yo no estaba ni presente”, estableció el “Hueso”.