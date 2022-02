Poyet revela cómo se dio su llegada a la selección de Grecia y le pega un palo al Maestro Tabarez

Gustavo Poyet, DT uruguayo de pobre paso por Universidad Católica en la temporada 2021, reveló cómo se dio su llegada a la selección de Grecia, en la que recientemente fue presentado de manera oficial.

“Se van dando circunstancias que uno no planea, hace tres o cuatro años tuve contactos con una selección africana, luego tuve un acercamiento con una selección de Asia que preferí no tomar”, partió contextualizando “Gus”, en diálogo con Sport 890.

En cuanto al desafío de tomar las riendas de la escuadra que ganó la Eurocopa 2004, el exmediocampista comentó que “mi temporada en AEK Atenas (2015-2016) hizo que mi reputación en Grecia quedara intacta y se diera esta chance de dirigir a la selección”.

Grecia será la primera selección que tendrá Poyet bajo sus órdenes. En ese sentido, el charrúa explicó que “la clave es elegir bien los jugadores para que se haga todo más fácil con el equipo cuando juega. Con esto te transformas en seleccionador. Es una experiencia espectacular”.

Además, contó que “acordé con la federación estar presente en los clubes y conocer más a los jugadores en el día a día. Es algo que me gusta”.

"Se van dando circunstancias que uno no planea, hace tres o cuatro años tuve contactos con una selección africana, luego tuve un acercamiento con una selección de Asia que preferí no tomar"



Gustavo Poyet en #UltimoAlArco.https://t.co/gixYGmrrej — Sport 890 (@Sport890) February 11, 2022

Duro con Tabarez

Por orto lado, Gustavo Poyet reconoció que esperaba ser considerado por la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando se buscó el reemplazante de Óscar Washington Tabarez.

“Había una cantidad de cosas que daba la sensación que podía estar en una lista pequeña de candidatos a ser el técnico de la selección uruguaya”, expresó. Eso sí, también manifestó que “me alegré un montón por Diego Alonso, me encantó lo que vi de la selección en estos dos partidos (por las eliminatorias)”.

En ese contexto, el exentrenador de Universidad Católica hizo una crítica a lo que fueron los últimos años de la era del Maestro Tabarez en la “Celeste”. “Somos Uruguay, no podes no llegar a semifinales en Copa América. Vamos a estar siempre agradecidos a Tabárez, pero eso no quiere decir que no se pueda pedir un cambio. Tres Copa América seguidas que no llegamos a semis, era momento de cambiar”, estableció.