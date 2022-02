Protagonista de choque con padre de Gary Medel desmiente funa: “Él sabe que yo no lo amenacé”

Arón Fuentes es el nombre del conductor del otro automóvil que aparece en el registro subido por Gary Medel, quien sería culpable del choque que tiene involucrado el padre del futbolista, Luis Medel.

El protagonista habló con Meganoticias para desmentir las amenazas publicadas por el jugador de La Roja en sus redes sociales, y aceptó cierta responsabilidad en el accidente provocado en las calles de Quilicura.

“Fue mi responsabilidad y mi hijo está mejor. Yo reconozco que realicé esa mala maniobra, pero no estoy de acuerdo con la funa Gary Medel. Yo no conozco a la gente que hizo ese tipo de cosas”, aseguró.

Recordemos que después de publicar lo sucedido, el futbolista salió en defensa de su padre y explicó su versión de los hechos, además compartió que recibió diferentes amenazas de parte de la familia dueña del otro vehículo.

“Si bien es cierto que mi papá se fue del lugar en un momento, lo hizo porque se asustó al ser insultado e increpado, tanto desde el auto que se cruzó, como de un motociclista que lo salió persiguiendo”, remarcó a través de historias de Instagram Medel, reconociendo que su padre si arrancó del lugar.

Sin embargo, Arón aclaró que en ningún momento increpó al padre de Gary, que solamente se acercó para reconocer su error. “Él sabe que yo no lo amenacé y tampoco fui de una manera prepotente”.

“A mí me pareció raro que él se haya retirado del lugar, pero a mí no me importó, porque tenía que llevar a mi hijo a la urgencia”, finalizó Arón.

Cabe recalcar que en estos momentos, el caso se encuentra siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y que -eventualmente- ambos protagonistas podrían ser citados.