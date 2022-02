Beausejour y el “Bautizazo”: “Se distorsionaron ciertas situaciones, pero en ningún caso quiero justificar el acto de indisciplina”

Luego de un par de semanas de hacer público su retiro del fútbol profesional, Jean Beausejour brindó una extensa entrevsita en la que abordó distintas aristas que marcaron su carrera, entre ellas el recordado “Bautizazo”, caso de indisciplina que protagonizó junto a otros compañeros de la Roja en la era Claudio Borghi.

“Yo estuve mal en llegar tomado y cuarenta minutos tarde a la concentración. Pero no estaba borracho. Fue una fiesta con familia. Después se distorsionaron ciertas situaciones, pero en ningún caso quiero justificar el acto de indisciplina que cometí”, declaró el bicampeón de América con la Roja, en conversación con LUN.

“Si vuelvo todo atrás, sería mucho más enérgico en asumir la responsabilidad. No hubiese hecho la conferencia de prensa y ya está. Aprendí y saqué experiencia que me servirá cuando me toque estar del otro lado, como técnico”, agregó.

En relación al mismo tema, el único jugador chileno en marcar en dos mundiales adultos se refirió a su relación con Claudio Borghi, DT de la Selección cuando se produjo el escándalo del “Bautizazo”.

“Con Claudio tenía una buena relación, sin ser cercano, pero con lo que pasó se dañó claramente esa relación. Después del castigo, y hay que dejar en claro que me castigaron, por lo que tengo saldada mi deuda con la sociedad, me llamó a la Selección. Pero claramente hay algo que se daño y no tuve la oportunidad de conversar”, manifestó.