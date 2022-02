El duro panorama de Nahuel Luján: tuvo covid, se cayó de un caballo y no encuentra club para salir de la U

Nahuel Luján no lo viene pasando bien. Tras el término de la temporada 2021 fue apuntando como uno de los “cortados” en Universidad de Chile y pese al paso de las semanas, no ha logrado encontrar un nuevo club. Para peor, en sus vacaciones tuvo covid y sufrió un accidente a caballo, lo que le produjo una lesión en dos vértebras.

Se reincorporó tarde a los trabajos comandados por Santiago Escobar y a raíz de la mencionada lesión en las vértebras no ha podido entrenar con normalidad, lo que dificulta aún más la búsqueda de un nuevo club.

En conversación con La Tercera, su representante, el empresario Luis Grillo, confirmó el accidente y entregó más detalles al respecto. “Se golpeó la espalda, es cierto. Está en reposo, pero es un accidente que no tuvo mayores consecuencias. Mañana (martes) tiene el alta. Andando a caballo se cayó y se golpeó la espalda, pero te insisto que no fue grave. No fue haciendo corrida de caballos ni nada. Fue un paseo normal, con la familia”, contó el agente.

Con todo este panorama, Grillo explicó que su representando “de momento se queda en la U. No está considerado, lo sabemos, pero no tuvo suerte de conseguir otro destino. Él tiene contrato con la U. Vamos a esperar a mayor y ver si conseguimos algo. Estuvimos cerca de ir a un equipo de Primera en Argentina, pero no cerramos. Por esperar eso, perdimos una que teníamos de un equipo de Primera en Chile. Al final nos quedamos sin pan ni pedazo”.

Por otro lado, el empresario descartó que el mal historial en cuando a situaciones de indisiciplina de Luján sean factor negativo a la hora de buscar nuevo club. “Era bueno para la fiesta, pero acá en Argentina. Él se fue con su familia a Chile. Con la pandemia de por medio, no creo que tuviese tiempo. Aparte él estaba con su señora y su hija. Es un chico buena gente, un buen compañero”, estableció.

“Estamos intentando buscar una salida al tema. Vamos a poner fe y que se prepare para mayo. Si la U no encuentra el destino que nos deje a todos conforme, tendremos que ver la forma de arreglar. Quizás rescindimos, no sé”, cerró.