“Tienen un oje... así de grande”: la jornada de furia que vivió el DT de Antofagasta en la derrota ante la U

Juan Domingo Tolisano, DT venezolano que tomó las riendas de Deportes Antofagasta para la temporada 2022, vivió una jornada de furia el sábado por la noche en Santa Laura, en la caída 2-1 de su equipo ante Universidad de Chile.

El entrenador de los “Pumas” reclamó en reiteradas ocasiones contra el arbitraje de Matías Quila, como también manifestó sus descargos por la “fortuna” de la U. Todo esto fue captado por “La Otra Cámara” de TNT Sports.

En dicho registro, se pudo apreciar a Tolisano incómodo desde un comienzo con la presencia de una cámara captando cada uno de sus movimientos en el banco. Además, desde los primeros minutos del encuentro entró en conflicto con el cuerpo referil, siendo el cuarto árbitro Franco Arrué el primero en llamarle la atención.

Con la expulsión de Leandro Vega a los 44 minutos, tras una violenta infracción sobre Israel Poblete, se comenzó a desatar la furia del venezolano. “Ya no más ayuda hermano, ya no más ayuda. Está bueno ya”, manifestó el DT luego de que Quila le mostrara la roja al zaguero argentino.

Juan Domingo Tolisano (Photosport)

Después se quejó por una buena intervención de Hernán Galíndez tras un disparo de fuera del área de Salvador Cordero. “Aparte tienen un oje... así de grande. La tiran pa’ arriba y aparte tienen un cu... así”, exclamó.

Pero el mayor momento de ira se produjo después del agónico gol de Ronnie Fernández, que sentenció la victoria 2-1 de los azules. “¡Al del penal no lo echaste! ¡Mira lo que ocasionas!”, le reclamó Tolisano al árbitro, ante la presencia en cancha del boliviano José María Carrasco, quien no recibió amarilla por su mano penal, lo que habría significado su expulsión.

Ante esas quejas, el entrenador de los nortinos fue expulsado y antes de retirarse del campo de juego le dijo las siguientes palabras al juez: “¡No te dije nada, no te dije nada! ¡Ya me voy, pero no te dije nada!”.

La explicación posterior de Tolisano

Tras ser exhibidas aquellas imágenes de “La Otra Cámara” en “Todos Somos Técnicos”, Juan Domingo Tolisano fue entrevistado por el panel del programa de TNT Sports. En dicho espacio pudo referirse a su expulsión y también a su comportamiento en la banca antofagastina.

“Yo me quedo con la acción del segundo penal, que el mismo sanciona y no da la tarjeta amarilla cuando es una amarilla totalmente lógica. Al no dar la amarilla viene el gol de ellos, en una jugada donde nosotros hacemos un movimiento táctico defensivo desafortunado, ellos consiguen el espacio, nos generan el centro y el movimiento de del delantero es bastante bueno. Virtud de ellos de conseguir el gol, pero la sensación que me daba en el momento es que si el expulsa al jugador, no me iban a atacar y el partido terminaba 1-1. Ellos se iban a cuidar porque quedábamos en igualdad de condiciones. Por eso mis palabras, por lo que ocasionó”, sostuvo.

En cuanto al registro de sus movimientos en el banco, el DT que viene de ser campeón en Venezuela con Deportivo Táchira comentó lo siguiente: “Soy sincero, nunca lo había visto... me pareció interesantísimo, ahora me voy a cuidar de lo que digo. Por ahí hay una que saca el arquero de ellos y yo hago una gesticulación por la fortuna que tienen ellos ahí. Pero está bueno, le da folclore al fútbol. Hay que adaptarse, trataré de cuidarme, de tener cuidado con el lenguaje y las gesticulaciones”.