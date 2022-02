Garin lanza dura declaración tras ser apabullado en Río: “No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor”

El tenista chileno Cristian Garin (19º) lanzó duras declaraciones tras ser apabullado por el argentino Federico Coria (63º), por parciales de 6-2 y 6-0 en una hora y 15 minutos, en su debut en el ATP 500 de Río de Janeiro.

“No me estoy sintiendo bien, me cuesta mucho sacar. El año pasado terminé con una lesión. No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor. Ahora hablaré con mi equipo”, expresó “Gago” en conferencia de prensa.

Sobre la dura derrota ante Coria, el número uno de Chile sostuvo que “no puedo hacer un análisis si no estoy bien físicamente. Han sido unos meses muy difíciles para mí en todo sentido. Estoy haciendo todo lo posible”.

“Sinceramente me preocupa poco el ránking. Hoy en día me preocupa estar sano. Sé que si estoy bien físicamente puedo competir a buen nivel. Eso es lo que más me preocupa, más que 500 puntos. El año es muy largo”, agregó.

Garin y el ATP de Santiago

Con estas declaraciones, Garin puso en duda su participación en el ATP 250 de Santiago que se disputará la próxima semana, aunque también reconoció lo importante en términos anímicos que significa jugar en Chile.

“Tengo que hablar con mi doctor. Jugar en Chile me va a dar un impulso anímico, pero hoy me siento mal. Es muy dificil el momento que estoy viviendo, pero ojalá se acabe pronto esto”, manifestó.

Cabe consignar que con esta temprana eliminación en Río, Garin saldrá del top 25 del ranking ATP, ya que perderá los puntos que defendía por su título en este torneo en 2020.