Sergio Agüero revela el miedo que tiene por su enfermedad

A fines del 2021, Sergio Agüero se retiró del futbol debido a una arritmia cardiaca. A más de dos meses de ese anuncio, el “Kun” confesó que tiene miedo por lo que le pueda pasar.

“El otro día corrí en la cinta y jugué un partido de futbol-tenis y me ahogo. Qué loco todo esto, yo estoy pensando, ‘¿podré por lo menos correr un pique?’, ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También igual es porque llevo bastante sin correr. Siento el corazón que va al máximo. Ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado tranquilo, stremeando” dijo durante una transmisión a través de Twitch.

El exfutbolista argentino también recordó su comentario sobre que tiene un chip como el de Iron Man, pero de igual forma contó las molestias que le provoca.

Amigos y rivales, lo lindo del fútbolhttps://t.co/M5LuQ47Zoj — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) February 15, 2022

“Cada vez que me cruzo de brazos me duele el chip este de mierda. Salí en todos lados por decir esto del chip de Iron Man. Igual quedó gracioso. Me llamó el cardiólogo y me dijo: ‘Vi eso, ja, ja. Estuviste muy bien’. Pensé que me iba a regañar”, comentó el ídolo del Manchester City.

El chip que le fue colocado a Sergio Agüero le permite a los doctores monitorear su actividad cardiaca. Este implante le tendrá que ser reemplazado cada dos años.

Agüero disputó su último partido como profesional el 30 de octubre de 2021, portando la camiseta del Barcelona. En ese encuentro contra el Alavés tuvo que salir debido a un dolor en el pecho que después se diagnóstico como una arritmia cardiaca y que lo obligó a anunciar su retiro el 15 de diciembre.

Ver a partir del minuto 1:15: