Johnny Herrera recordó cuando rechazó irse al extranjero para quedarse en la U: “Si digo que me llegaron diez ofertas, me quedo corto”

Johnny Herrera, ídolo de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo, recordó una etapa de su carrera en la que recibió tentadoras ofertas del extranjero, las que optó por rechazar para quedarse en la U.

“Samurái” habló de este asunto en la edición del miércoles de “Todos somos técnicos”, cuando el panel abordaba el tema de los jugadores chilenos que parten a temprana edad al extranjero y que al corto tiempo terminan regresando, por distintos factores.

“Voy a hablar de todas las posibilidades que tuve de salir. Jugué en el extranjero y volví más que nada porque me desilusioné del fútbol”, partió contando Herrera, cuya única experiencia fuera de Chile a nivel de clubes fue en Corinthians, en 2006.

“Por distintos motivos me devuelvo, porque me desilusioné del fútbol. Me ofrecieron seguir jugando afuera y dije no. Tenía 23 años, volví, me reencanté, volví a tener la pasión por el fútbol, volví a ser feliz, volví a tener cosas que había perdido, pero me faltó el empuje, me faltó la persona que me guiara”, continuó.

En ese sentido, el exarquero explicó que “mi familia era del sur, mi mamá comerciante toda su vida y no tenía ninguna relación con el fútbol, por tanto yo no tenía conocimientos. Y cuando alguien me pudo haber orientado, no lo tuve, así de simple”.

“Opté por quedarme”

Tras ello, Herrera reveló que tras ser pieza fundamental en la exitosa U de Jorge Sampaoli -ya tenía más de 30 años- se le volvió a presentar la oportunidad para salir de Chile. “Si digo que me llegaron diez ofertas, me quedo corto. Tengo los correos de respaldo, de Racing, de River, del Celta, pero yo me vine tan desilusionado que tenía en mi mente que no era necesario para mí jugar en el extranjero, porque donde yo estaba era tremendamente feliz”, dijo.

“Después Pablo Marini me ofrece tres años de contrato para ir a México, tampoco quise, porque preferí quedarme para que mi hijo pudiera dar una vuelta conmigo en la U, después de toda la historia que tuve. Opté por quedarme en vez de ir al extranjero”, agregó.

Al hacer un balance de todo ello, Johnny Herra sostuvo: “Sí me arrepiento de algunas y de otras no, pero en mi caso particular me faltó la persona que me ayudara a entender lo que era mejor o peor para mí”.