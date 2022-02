“Zanahoria” Pérez: “Johnny fue una de las personas por las que llegué a la UC, le pedí su consejo”

Hace poco más de un año, el 11 de febrero de 2021, Sebastián Pérez descendía a la Primera B con Deportes Iquique. Sin embargo, en apenas 12 meses, pasó de la posibilidad de jugar en la segunda categoría a ser titular en el entonces tricampeón del fútbol chileno.

Y no sólo eso, ya que fue fundamental en el tetracampeonato y en la Supercopa 2021, y más encima debutó por la Selección. Con 31 años, el popular “Zanahoria” no quiere dejar de madurar.

¿Te imaginabas algo así en tan poco tiempo?

—Justamente me estaba acordando de que ya pasó un año desde que bajamos. Ha sido un año bien intenso para mí y muy lindo a la vez, pero lo veo con mucha altura de miras, en el sentido de que quiero más. En mi cabeza soy muy competitivo, he competido siempre, desde temprana edad, y lo quiero hacer acá en Universidad Católica. Me tiene muy motivado este año.

¿Te costó mucho despegar? Llegaste a jugar en Tercera, incluso, en Puerto Montt...

—No sé si me costó despegar, pero he quemado hartas etapas. Jugué en Tercera, en la “B” y en Primera, donde fui banca en Everton. Después me fui consolidando poco a poco, tanto en Palestino como en Iquique, y hoy en Universidad Católica. Yo le doy mucho valor a lo que viví en Puerto Montt, en una división donde a nadie le gusta jugar, ya que no te ve nadie y tiene muy pocos recursos. Eso te hace madurar y valorar lo que tienes.

¿Sientes que quizá, hasta los 30 años, te faltó una oportunidad para demostrar este nivel?

—Sólo Dios sabe qué hubiese pasado si me hubiesen dado una oportunidad a más temprana edad. No le doy tanto valor a eso, sino a que toda esa aventura me llevó al arquero que soy hoy en día. Le doy gracias a todo ese camino que he recorrido, pero no me quiero quedar con esto, aspiro a más.

Y ahora, ¿cambiaron los sueños? ¿Qué objetivos personales tienes?

—Los sueños siempre van a existir, nunca van a cambiar, por mi forma de pensar y ser: exigirme al máximo, ser competitivo y ganar cosas con Universidad Católica, tanto grupales como personales. También está la Selección, que para la última convocatoria fui citado, pero no me conformo con eso, quiero que me sigan llamado. Para eso tengo que tener buenas actuaciones acá. No me creo en una zona de confort, de que ya está todo listo.

¿Y jugar afuera?

—Siempre va a estar el sueño de jugar en una liga importante de afuera, pero hoy me centro y me concentro en Universidad Católica, estoy muy bien acá. Obviamente, conseguir cosas y tener buenas actuaciones capaz que puedan llamar la atención, pero no estoy apurado por salir.

¿Te acomoda que haya llegado Nicolás Peranic y esa presión de tenerlo esperando su oportunidad?

—La presión y la competencia siempre van a ser buenas, no solamente para nosotros dos, sino para todos los arqueros que componen el plantel, pero obviamente tengo objetivos personales y ésa es la presión que yo tengo, el poder cumplirlos, eso es lo que me mueve.

¿Pentacampeonato o llegar lejos en la Copa Libertadores?

—Las dos cosas, aunque el pentacampeonato es la realidad más cercana que tenemos, sabiendo que hay muy buenos equipos, que se han reforzado bien, así que va a ser un torneo complicado. En la Copa Libertadores queremos ser muy competitivos, sabiendo que hay planteles potentes y que la única forma en que podemos igualarlos es en el campo de juego.

¿Agradecido de Johnny Herrera por haberte convencido de llegar a la UC?

—Johnny es una persona bien cercana dentro del mundo del fútbol, me inicié al lado de él en Everton. Fue una de las personas por las que llegué a Universidad Católica, le pedí su consejo, el de un arquero ya consagrado, que logró cosas. Me dio su punto de vista y yo también tenía el mío, obviamente le pedí su recomendación.