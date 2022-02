Emiliano Vecchio y el día que “mató” a su hermano para ir a su matrimonio jugando por Unión Española

El volante argentino, Emiliano Vecchio, volvió a recordar una peculiar anécdota de su paso por el fútbol chileno, específicamente en el año 2012 cuando militaba en las filas de la Unión Española y bajo la tutela del entrenador y exfigura de “La Roja”, José Luis “Coto” Sierra.

En ese entonces, para poder asistir a su propio matrimonio, el actual jugador de Rosario Central le mintió al cuerpo técnico fingiendo la muerte de su hermano mayor, consiguiendo así un permiso especial para viajar al otro lado de la cordillera.

Sin embargo, fue descubierto por el “Coto” y sancionado con varias fechas.

El momento fue recordado por el propio Vecchio en entrevista con el canal TyC Sports cuando fue consultado por la veracidad de la historia: “¿Qué hay de cierto que fingiste la muerte de un hermano?”, le preguntaron.

“Esa fue bravísima. Organizo el casamiento, no tenía un centavo. Me prestaron la plata. Pago el casamiento. Tarjeta y todo. 160 personas. Me la jugué toda, pagada como en cinco años. El técnico me dijo que en esa fecha yo no me podía ir porque teníamos un partido complicado. En Unión Española, con el Coto Sierra, mi papá”, partió el relato.

Si bien hoy, después de 10 años, recuerda la historia entre risas, asegura que en su momento fue difícil y que recibió un duro castigo por parte de Unión Española.

“La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. No tuve mejor idea que decir que se había muerto mi hermano más grande; Jesús, lo maté. Era como más creíble. Pero me descubrieron y me dejaron en castigo como un mes y medio o dos meses”, puntualizó el volante.

Y además de tener que dar explicaciones a Sierra y al resto del cuerpo técnico y plantel, Vecchio reveló que también debió enfrentar los cuestionamientos de su hermano, Jesús Vecchio, el sin querer protagonista de esta historia.

“Me dice mi hermano, ‘pero hijo de puta, cómo me vas a matar a mi’. Yo le digo cómo te llamás vos. ‘Jesús’. Bueno, resucitaste a los tres días”, cerró entre risas.

Revisa el relato de la peculiar anécdota acá: