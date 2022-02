Guarello las emprendió contra Gabriel Costa tras el empate de Colo Colo: “Son decisiones amateurs”

El comentarista Juan Cristóbal Guarello criticó duramente el juego de Colo Colo tras lograr un pobre empate 1-1 ante Audax Italiano en el estadio Monumental por la 3ª fecha del Campeonato Nacional.

El comentarista de ADN las emprendió contra Gabriel Costa, quien erró un penal clave en el primer tiempo cuando el Cacique era superior en el juego, lo que pudo abrochar la victoria para los albos.

[ Guarello le responde a Cristián Traverso: “Cómo tendrás de sucia la conciencia que te defiendes de acusaciones que no se hicieron” ]

“Colo Colo como que tiene la profecía autocumplida, en el momento que Costa pierde el penal no era tan difícil adivinar que Colo Colo solo se metía en problemas, porque ahí tenía que cerrar el partido y no lo cierra. Lo dijimos, va a tener tiempo Ronald Fuentes de hablar con los jugafdores, de tranquilizarlos y él hace dos cambios inteligentes: entra Jorge Henriquez y Germán Estigarribia. Y lo termina empatando y por poco no lo gana”, comenzó diciendo Guarello.

Gabriel Costa - Agencia Uno

Luego las emprendió contra Gabriel Costa por el penal errado a los 17′ cuando con un tiro suave el uruguayo nacionalizado peruano definió a las manos del portero Joaquín Muñoz.

“Colo Colo por la izquierda no genera si no tiene un puntero neto como Zavala, luego Costa se junta con Gil, llega en posición de remate, pero el problema es que está muy inseguro, en el penal le pegó apenas y luego tuvo un mano a mano que era para definir con aplomo y le pega blandita. Falla en el control, no está fino, y eso termina pasando la cuenta, termina reemplazado, el público se le tira encima”, apuntó Guarello.

En esa línea, insistió: “Si viste que Lucero te definió el penal con contundencia ¿para qué se lo das a Costa el otro?, ¿porque venía bajo de moral? ¿Para subirle la moral?, me parece que son decisiones amateurs, se arriesga el resultado, y no sólo se arriesga se termina hipotecando, no gana Colo Colo y pierde dos puntos que a la larga pueden ser fundamentales”.