Dudamel arremete con todo contra la prensa en Colombia: “Con los pies para adelante me van a sacar”

El director técnico venezolano Rafael Dudamel atraviesa su momento más complejo al mando del Deportivo Cali. Tras conquistar el Torneo Finalización 2021 en diciembre pasado, hoy el equipo del exentrenador de la U marcha en el último lugar de la tabla de posiciones del Apertura colombiano.

Por dichos motivos, la prensa cafetera ha manifestado duros cuestionamientos al trabajo de Dudamel y especialmente a la conformación de plantel para el presente torneo. Ante ello, después del empate 1-1 como local ante Alianza Petrolera, el exarquero hizo sus descargos.

“Lo que se hace en el campo de entrenamiento nos falta trasladarlo a los partidos. Son estos los momentos mas amargos que uno puede vivir en el futbol porque los resultados adversos te van llenando de inseguirad que no te permiten fluir con capacidad”, declaró Dudamel en conferencia de prensa.

“Le ponemos el pecho a las balas, dándole la cara a nuestra gente y no nos escondemos. Los resultados no corresponden con el trabajo y calidad de nuestros futbolistas”, agregó.

Tras ello vinieron sus dardos contra la prensa. “Esto tenemos que aguantarlo porque la gente espera mucho de nosotros, esta es la vida del futbolista, la que escogimos. Y los futbolistas que están aquí los escogí yo, con ellos voy a morir, con ellos voy hasta el final. No gasten el tiempo en sus programas hablando que quién está en la cuerda floja, que qué técnico está por salir. Con los pies para adelante me van a sacar. A muerte voy con ellos”, manifestó.

“No existen los jugadores que no se equivocan, hoy me toca a mí trabajar con este grupo de futbolistas extraordinarios para revertir esta situación. Es una lástima que no puedan entrar a los entrenamientos para ver como ellos se esmeran. Por favor no repitan las barbaridades de aquellos que quieren llenar de veneno y a los fanáticos, no sean cómplices”, complementó.

Cabe recordar que a mitad de la semana pasada, tras la derrota 2-0 como visita ante Deportivo Pasto, Dudamel también tuvo una polémica conferencia. En dicha ocasión, llegó a la sala de conferencia y entregó un breve comentario sobre el mal momento de su equipo. No aceptó preguntas y se retiró del lugar.