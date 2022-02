El amigo de Jota Eme que va por su 17ª copa del mundo y sigue creyendo que Di Stéfano fue más crack que Pelé, Messi y Maradona

Contemporáneo de Julio Martínez y Sergio Livingstone, así como de otros próceres verdaderos del periodismo deportivo chileno –Renato González y Caros Guerrero, por ejemplo-, el argentino Enrique Macaya Márquez sigue siendo un personaje de admiración constante por su vigencia y trayectoria en un medio que le reconoce y respeta sin límites. A los 87 años aún prolonga su romance eterno con el micrófono a la par de las cátedra de Fútbol Argentino en los mundiales de la carrera de Periodismo en la U. De Palermo, aunque su sello lo dejó impreso en la dupla de Fútbol de Primera en la TV, junto a Marcelo Araujo.

Con dieciséis copas del mundo en el cuerpo, desde Suecia 58 a Rusia 2018, mira a Qatar con cautela y deja que todo fluya, sólo se lamenta la viudez reciente y su mayor anhelo sería “poder volver a la vida de hace dos años, antes de la pandemia”.

Su experiencia mediática es tan rica y extensa como la de Mirtha Legrand, pero él trabaja desde los ocho años: vendió diarios como “canillita” junto a su hermano, luego estudió para perito mercantil y a los quince tomó un reemplazo en radio El Mundo que le cambió el destino. “Por Radio El Mundo transmitían Fioravanti y Horacio Besio, pero el director de Belgrano quiso hacer otra transmisión y entonces me llamó para viajar por Radio Libertad al Mundial de Suecia”, evoca con lucidez.

Archivo

Por un un periodismo sin hinchas

Vio a todos los ídolos imaginables: desde Alfredo Di Stefano al Charro Moreno, Maradona y Messi, y se atrevió a poner a Lio como el quinto de todos los tiempos. “En mi podio sigo pensando igual. Esto es generacional. Di Stéfano, Maradona, Pelé peleando más abajo, Cruyff y después Messi”, confirma. La Saeta Rubia lo deslumbró y reflota una anécdota de niño que acentuó esa grandeza: “Alfredo vivía cerca del kiosko. Recuerdo que hacíamos una pelota de papel con los diarios y Alfredo pasaba y me decía: ‘Ponéte entre el árbol y la pared’. Él giraba la pelota en el aire, le daba efecto, y todos los chicos quedábamos maravillados”.

A Macaya Márquez se le reconoce como un periodista sin disfraz de hincha. No se desbordó ni con el gol más hermoso de la historia de los mundiales, el de Maradona en México, reseña Clarín. “Fue una decisión profesional. Yo determiné que no tenía que ser hincha ni de la Selección, establecí mis límites y así me gané el respeto”, confiesa. Vio 250 superclásicos y 25 copas América y como herencia regala un sabio consejo contra la egolatría actual: “El aliado del periodista es también el silencio. No hay que temer callarse un rato”, asegura un patriarca sin otoño…