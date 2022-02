Hernán Galíndez: “No trato de reemplazar a nadie ni quiero ponerme a la altura de nadie”

Hernán Galíndez llegó al arco de Universidad de Chile, un pórtico pesado por sus antecesores, y no sólo ha estado a la altura, sino que ya es la figura del equipo. En dos partidos del Campeonato Nacional 2022, fue fundamental para que la “U” lleve campaña perfecta.

Sin embargo, el meta ecuatoriano no tapa el rendimiento con los resultados y sabe que los azules aún están muy lejos de lo que pretende Santiago Escobar. Hoy buscarán seguir avanzando hacia ese óptimo, cuando visiten al complicado Ñublense en Talcahuano.

¿Cómo va este primer mes y medio en la “U”?

—Bien, tranquilo, contento, sin novedades. Aún adaptándome, pero entendiendo ya la importancia de este equipo y de la institución, en el país y a nivel internacional. Tratando, también, de responder y de ser aporte.

El equipo que encontró y su momento, ¿era lo que esperaba?

—Sí, y me ha sorprendido gratamente. No sólo encontré lo que esperaba, sino que también hubo cosas que me sorprendieron a nivel institucional, como la cantidad de gente que sigue al club, lo fanáticos que son y cómo lo hacen vivir en toda circunstancia. Eso sí me llamó la atención. Por eso digo que trato de disfrutar todos los días de esto, porque siento que es un privilegio jugar en este tipo de equipos.

Dos de los últimos grandes ídolos del club fueron arqueros. Han pasado pocos, además, por el puesto en las últimas décadas. Uno de esos referentes, Sergio Vargas, también es argentino llegado desde Ecuador… ¿Es una sombra?

—La responsabilidad la siento por jugar en un club tan grande como éste y tener que responder, y demostrar todos los fines de semana por qué se fijaron en mí y me trajeron. Sé que Vargas es argentino y llegó desde Emelec, y sé que no hubo muchos arqueros. Es una particularidad del club. Pero no trato de reemplazar a nadie ni quiero ponerme a la altura de nadie. Sólo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y responder. Siento una responsabilidad, pero no por tener que llegar a la altura de quienes estuvieron antes que yo en este arco, sino por defender mi trabajo, mi prestigio y demostrar por qué me eligieron.

Para ser un equipo en reconstrucción, ¿cómo lo ve tras dos fechas?

—Justamente, somos un equipo aún en construcción, que nos seguimos conociendo. En el fútbol, los tiempos son más lentos en eso y llevamos trabajando juntos, con la mayoría del plantel, un mes y medio, pero han llegado jugadores en este tiempo, y nos seguimos adaptando y conociendo, y eso es un proceso que tarda un poco. Nuestro funcionamiento no es el que queremos todavía ni es el que estamos buscando, pero ganamos los dos primeros partidos y eso es fundamental, porque es más fácil corregir con buenos resultados. Además, no hay que dejar de ser autocríticos y entender que hay que mejorar la forma. Pero somos un equipo en proceso, en conocimiento, entre los jugadores y con el cuerpo técnico. Lo importante es que hay material, hay con qué mejorar y que el conocimiento sea cada vez mejor.

A partir de lo que se ve desde el arco, ¿qué porcentaje de la idea del técnico están plasmando?

—La verdad es que todavía es poco. Tenemos muchas cosas que mejorar y lo sabemos. No sabría poner un porcentaje, pero todavía no nos encontramos en lo óptimo que nos pide Santiago ni lo que deseamos nosotros. Hay cosas que mejorar, pero es un proceso que trataremos de hace lo más rápido posible.

¿Cómo se debe leer que aún ganando, haya sido figura en los dos primeros partidos?

—Si analizamos, si bien tuve intervenciones importantes, no es que tapé 10 pelotas por partido, no es que nos llegaron muchísimas veces. Son un par de ocasiones, de jugadas importantes, pero no es como otros partidos en que me ha tocado contener 12 llegadas del rival.

Pero tampoco es que la “U” haya agarrado a pelotazos al rival...

—No, no, pero lo mío en específico: es el momento en que me toca actuar y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Es bueno, de mi lado, sentirme útil cuando el equipo me necesita y que yo responda.

Defensivamente, ¿están encontrando la solidez?

— Es un proceso, no sólo en la parte defensiva. Escobar nos pide que el primer defensor sea el primer delantero, porque se hace una presión colectiva. A mí me resulta un partido perfecto cuando no me hacen goles y eso no lo he podido conseguir aún. De eso, no es que la culpa la tenga la defensa, eso es parte del proceso de aprendizaje que debemos ir puliendo.

¿La llegada de Álvaro Brun les viene bien para solidificar la faceta defensiva?

—Siempre que llegan jugadores a nutrir el plantel es bueno, porque genera competencia, hace que todos estemos al ciento por ciento y tratando de rendir lo mejor que podamos. El beneficio es para el equipo en general. Siempre que haya dos o tres jugadores por puesto, es excelente para todos.

Luego de dos fechas, ¿cómo debería concluir esta temporada para la “U? ¿Cuál sería un buen resultado, si tuviera que especular?

—Tenemos el objetivo, como todos, de pelear lo más alto que se pueda. Lo máximo sería salir campeones. Por supuesto que eso no va a ser fácil, pues aún tenemos muchas cosas que mejorar, pero apuntamos a eso. El torneo es muy competitivo, hay equipos muy buenos, se han visto buenos rendimientos y eso dice que no va a ser fácil ningún partido: habrá que ir fecha a fecha para devolverle a la “U” el prestigio que siempre tuvo y, siendo uno de los grandes del país, debe pelear los primeros puestos.

¿Hay algún rival que le haya llamado la atención o alguien en su puesto que destaque?

—A Brayan Cortés lo había enfrentado en 2019 por la Copa Sudamericana y lo vi atajar contra Bolivia, donde me parece que hizo un partido impresionante. Sin duda, es uno de los mejores en nuestro puesto en el torneo. Hay grandes jugadores en todos los equipos, pero, en mi puesto, lo de Cortés no puedo decir que me sorprendió, porque lo conocía y sé las características y el potencial que tiene, pero sus actuaciones han sido sobresalientes.