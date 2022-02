Los descargos de Joaquín Muñoz tras la lluvia de proyectiles en el Monumental: “Me sentí muy tenso”

Joaquín Muñoz, arquero de Audax Italiano, se refirió a la tensa situación que vivió en el duelo ante Colo Colo en el Estadio Monumental, con la lluvia de proyectiles que fueron arrojados desde la galería por barristas del “Cacique”.

“Fue complicado, uno está acostumbrado a recibir monedas, encendedores, botellas, creo que no es lo que tiene que pasar, pero uno está acostumbrado. Pero cuando llegan proyectiles de mayor tamaño, como un pedazo de hormigón, me sentí muy tenso”, declaró el meta de Audax en Radio Cooperativa.

“Cuando llegó el segundo proyectil, que cayó muy cerca, decidí mostrárselo al árbitro y a los jugadores de Colo Colo. Uno no quiere que pare el juego, pero si me llegaba a mi cabeza u otra parte del cuerpo, podía ser una grave lesión”, agregó.

En ese sentido, Muñoz destacó que “los jugadores de Colo Colo entendieron y me apoyaron en todo sentido y gracias a Dios no pasó a mayores”.

“No quiero llamarlo piedras, eran pedazos de hormigón. Uno se pone tenso, uno no puede estar mirando todo el partido a la galería, no era justo para nosotros como rival. Ningún proyectil me llegó, ninguno, pero si tomé la decisión de mostrar, porque no quería que me llegara a mí o a un compañero”, complementó.

Mientras tanto Audax Italiano, a través de su cuenta en Twitter, mostró uno de los enormes proyectiles que fueron arrojados desde la galería y dejó un irónico mensaje: “¿Qué tal el regalo de los hinchas de ColoColo? Gracias por el detalle”.