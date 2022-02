Pinilla durísimo con la U de Escobar: “Jugando así, que el hincha se haga la expectativa de sufrir como sufrió el año pasado”

Tras la derrota 3-2 que sufrió Universidad de Chile ante Ñublense como visita en Talcahuano, el exfutbolista Mauricio Pinilla manifestó duras críticas contra el equipo comandado por el colombiano Santiago Escobar.

“Justísima victoria de Ñublense. Creo que futbolísticamente la U todavía no ha mostrado la forma de Escobar, no se nota la mano. Son como jugadores lanzados a la cancha, “muchachos, hagan lo que puedan hacer”. Futbolísticamente la U todavía no tiene ningún argumento para decir que ‘esta es la mano del entrenador’”, sostuvo el exdelantero azul, en “Equipo F” de ESPN.

“Realmente preocupante el bloque defensivo y la desconexión con el mediocampo, siempre llegando tarde a todas las jugadas”, continuó.

El chileno con más goles en la Serie A de Italia sostuvo que “hay detalles que tiene que ir limando la U y son detalles importantes, sobre todo para empezar a crear fútbol. Hoy veo a un equipo totalmente normal, descompensado en fase defensiva y con muchas cosas por mejorar”.

Con todo lo anteriormente expuesto, el bicampeón de América con la Roja lanzó una dura advertencia si es que Universidad de Chile no logra superar sus yerros. “Con la U jugando así, que el hincha no se haga ninguna expectativa, que se haga la expectativa de sufrir como sufrió el año pasado”, estableció.