Cerezo revela conversación con Poblete tras la falta que lo dejó con nueve puntos de sutura

Bernardo Cerezo, jugador que fue figura en el triunfo 3-2 de Ñublense sobre Universidad de Chile, reveló una conversación que sostuvo con Israel Poblete, mediocampista de la U, quien le propinó una dura entrada que le dejó una profunda herida en su pierna.

“Ahí en el momento de la jugada, cuando me estaban poniendo los corchetes, me dijo que lo sentía harto, que no era su intención golpearme y yo le dije que no había problema, que son cosas del partido y que se pueden dar”, contó el lateral de los chillanejos, en “Todos Somos Técnicos”.

"La U ganó dos partidos inmerecidos" Posted by Publimetro Deportes on Tuesday, February 22, 2022

“Lo único que me molestó fue el árbitro, porque vi que primero le puso amarilla, lo vi porque me quedé sentado. Al verme la herida me sentí un poco molesto, porque vi que le puso amarilla y ni siquiera me fue a ver la herida en la pierna”, continuó.

Además, Cerezo explicó que “el diagnóstico que me dio el doctor es que tengo que esperar entre siete a diez días para que se cicatrice la herida, porque fue profunda. Gracias a Dios no me tocó ningún músculo ni tampoco algún tendón importante, porque ahí ya hubiera sido cirugía”.

El jugador que anotó un golazo para abrir la cuenta en la victoria de Ñublense sobre la U en el CAP recibió nueve puntos de sutura. Con los tiempos estimados de recuperación, se perderá al menos tres fechas.