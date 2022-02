Guarello sacadísimo por la contratación de Orellana en la UC: “Estoy podrido de cómo empezamos a meter gente por debajo y no decimos la verdad”

Al comentar el difícil presente que atraviesa Fabián Orellana en Universidad Católica -quien ni siquiera suma citaciones en lo que va del Campeonato Nacional 2022-, el periodista Juan Cristóbal Guarello lanzó duras acusaciones por la contratación del “Histórico” en el tetracampeón del fútbol chileno.

“Lo de Orellana es como ‘El emperador está desnudo’ de Jack Herer, nadie lo quiere reconocer, nadie quiere admitir que esta cuestión técnicamente es difícil de sostener, porque cuando llegó a Universidad Católica habían dos punteros izquierdos, hoy hay un claro puntero izquierdo como Montes y otro como Barticciotto que puede hacer la banda también”, partió manifestando Guarello, en la edición de este miércoles de “Los Tenores” de Radio ADN.

“(Orellana) Tiene 174 minutos en un año (...), no tienen ofertas por él, el hecho que le hayan dado permiso para estar en Europa jugándose el Campeonato te dice muchas cosas, no tiene ningún sentido eso y es el sueldo más alto de Universidad Católica. Esto da para sospechar, para hacer todo tipo de especulaciones, porque no tiene ningún sentido que Orellana haya llegado a Universidad Católica”, continuó.

Juan Cristóbal Guarello (Captura Radio ADN)

Tras esas palabras, su compañero de panel Rodrigo Hernández quiso poner un matiz y apuntó que antes de la llegada de Orellana a la UC en septiembre pasado “poco menos lo pedíamos para la Selección”.

Esa intervención hizo que se elevara la molestia y el tono de voz de Guarello, quien rápidamente refutó el punto de Hernández. “No, no, no. Que lo haya pedido Dante Poli para la Selección es otra historia. Que lo hayan pedido los amigos de Felicevich para la Selección es otra historia. ¿Sabes lo que pasa? Estoy podrido de cómo empezamos a meter gente por debajo y no decimos la verdad. Orellana hubiese vuelto a Audax Italiano por 15 mil dólares mensuales, te creo. Pero llega a Universidad Católica por 50 mil dólares mensuales, el sueldo más alto”, estableció.

Para reforzar su posición, el también rostro de Canal 13 y Directv dijo que en “el partido contra La Serena en el campeonato pasado, cuando Católica estaba afectada con varios contagios de covid, Montes estaba cortadísimo, no iba ni siquiera a la banca, en todos iba Orellana, pero a quién puso ese día, al que estaba cortado, a Montes. Entonces, lo de Orellana es injustificable técnicamente, no tiene ninguna razón, menos por ese precio”.

“Lo puso Felicevich”

Cristián Arcos, otro de los integrantes del panel de “Los Tenores”, intervino en este tema para contar lo siguiente: “Me dicen que Paulucci está podrido con Orellana. Lo ve entrenar mal, jugar mal, lo ve desganadísmio”.

Ante ello, Guarello volvió a la carga: “Lo puso Felicevich, el fútbol chileno está en manos de esta gente. Mira lo que está pasando en la U”.

“Católica trae a un jugador que estaba en la segunda división de España, que no lo querían, que no tenía ofertas y resulta que lo traen siendo el sueldo más alto del equipo. Tampoco lo quería Poyet, si esperaron que se fuera Poyet para traerlo. Y hasta armaron una escena que lo quería Quinteros”, cerró.