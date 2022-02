Johnny Herrera arenga a Leonel Sánchez: “Tire para arriba, usted ha salido de muchas difíciles”

Johnny Herrera aprovechó su tribuna como panelista del programa “Todos Somos Técnicos”, para enviarle un mensaje de aliento a Leonel Sánchez.

En el arranque de la última edición del programa estrella de TNT Sports, “Samurái” hizo su primera intervención con las siguientes palabras: “Quiero mandarle un abrazo a don Leonel Sánchez, que no lo está pasando bien, está muy delicado de salud”.

“Hace no mucho se nos fue el gran Carlos Campos, mi gran ídolo del fútbol por gente que me contaba historias de él y también me contaban muchas historias del gran Leonel Sánchez”, continuó.

El partido no ha terminado, don Leonel.



Nuestro gran ídolo, Leonel Sánchez, pasa por un delicado momento de salud, pero los azules confiamos en su fortaleza y le deseamos una pronta recuperación 💪



El Club y toda la hinchada estamos con usted y su familia.#FuerzaLeonel 💙 pic.twitter.com/omGzMKB7Jo — Universidad de Chile (@udechile) February 22, 2022

El exarquero cerró su mensaje, arengando al goleador de la Roja en el Mundial Chile 1962. “Le deseamos mucha fuerza, tire para arriba, usted ha salido de muchas difíciles, esperamos que esta no sea la excepción y salga adelante, para que lo podamos ver nuevamente en el estadio”, expresó.

Cabe consignar que Leonel Sánchez fue internado ayer martes en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile por complicaciones respiratorias. “Su condición es grave estable con pronóstico reservado”, indica el último parte médico.