Las falencias “cruzadas” de Colo Colo y la “U”, que deberán arreglárselas con lo que tienen

Restan menos de dos semanas para el “Superclásico” del fútbol chileno, a disputarse el domingo 6 de marzo en el estadio Monumental. Con una fecha previa por delante, tanto Colo Colo como Universidad de Chile empiezan a mostrar sus primeras grandes dudas, luego de un arranque de torneo prometedor, y ceden terreno en la lucha con Universidad Católica.

Paradojalmente, a uno le falta lo que al otro le sobra y viceversa. Mientras el “Cacique” destaca por su solidez defensiva pero sufre por su escasez de gol, la “U” padece por la poca seguridad de su zaga pero goza de unos delanteros que están encendidos en este comienzo del Campeonato Nacional 2022.

En tres fechas, los “albos” son uno de los dos equipos menos batidos, con dos goles en contra, los mismos que O’Higgins. Sin embargo, el mal finiquito les está costando caro, como lamentó Gustavo Quinteros después del 1-1 del sábado ante Audax Italiano en Macul.

“Nos está costando definir, meterla. Lo bueno es que el equipo genera situaciones, más que los rivales. Nuestro trabajo debe enfocarse en la definición, en la precisión”, apuntó el técnico argentino-boliviano en su conferencia de prensa sabatina post partido. “Me preocupa no convertir”, complementó.

Por el lado de los “azules”, la inquietud es la opuesta. El cuadro comandado por Santiago Escobar no tiene problemas de concreción, sino todo lo contrario, ya que es el elenco más goleador en este inicio del certamen, con ocho tantos, y cuenta con el máximo artillero, Cristian Palacios, con cinco dianas.

No obstante, la retaguardia no entrega garantías y, si no fuera por Hernán Galíndez, el panorama sería aún más oscuro. Los “laicos” han tenido que ir a buscar seis veces la pelota dentro de su arco y sólo son superados en este ítem por Coquimbo Unido, uno de los colistas de la tabla, que ha debido hacerlo en siete ocasiones.

El DT tiene claro que es el mayor aspecto a corregir. “Estamos en ese proceso de construcción, donde seguramente de atrás hacia adelante necesitamos ajustar detalles. Estamos recibiendo mucho gol”, reconoció el colombiano tras caer por 3-2 frente a Ñublense en Talcahuano, agregando que “es un compromiso para todo el bloque de ayudar a defensores y portero”.

A arreglárselas con lo que hay

Mañana, 24 horas antes de la apertura de la cuarta fecha, se cierra el libro de pases. Pese a los deseos de ambos entrenadores de incorporar algún último fichaje para solucionar los problemas mencionados, tendrán que arreglárselas con lo que tienen, pues los dos planteles están cerrados.

Ante la posibilidad de reforzarse en defensa, Escobar fue claro en que tendrá que ser para la próxima ventana de traspasos, a pesar de que queda un cupo de extranjero disponible. “En este momento le sacaremos provecho a la nómina que tenemos, vamos a sacarle el mayor potencial y, a futuro, miraremos lo que se puede hacer”, avisó el “cafetero”, quien ayer recibió la confirmación del arribo de Luis Felipe Gallegos y la habilitación de Álvaro Brun.

Por el lado de Quinteros, la opción de sumar un nuevo delantero también está descartada, ante la falta de caja. “Ya no se puede, porque el jugador que pretendíamos está con contrato en otro club. Estoy conforme con el plantel. Hay que mejorar y trabajar en esos sectores donde hay que encontrar el funcionamiento, además de la definición”, enfatizó.

No hay espacio para “tapados” de última hora que lleguen a tapar los hoyos en el Monumental y en el CDA.