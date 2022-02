“No queremos jugadores que vengan a retirarse”: la MLS le responde a Neymar

La Major League Soccer estadounidense respondió a los comentarios del futbolista brasileño Neymar Jr., quien aseguró tener intenciones de pasar por la liga ya que tendría “más vacaciones”.

“Me encantaría jugar allá, en realidad. Al menos durante un año. Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría mucho más tiempo al fútbol”, expresó, entre risas, el delantero del PSG durante su participación en el podcast de Ronaldo Nazario.

Las declaraciones disgustaron a la directiva del fútbol estadounidense y Don Garber, comisionado de la MLS, le respondió tajante al polémico jugador.

“No necesitamos traer a un gran jugador al final de su carrera porque haya decidido que quiere venir y retirarse. Si no vienen a hacer una contribución significativa a sus equipos, que no vengan. No respetan a la liga, ni a los aficionados. No los queremos”, sentenció.

El dirigente fue más allá y comparó los dichos de Neymar con el paso de Zlatan Ibrahimovic, quien brilló en L.A. Galaxy para luego retornar al actual puntero Serie A, A.C. Milan.

“Cuando dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia y, francamente, eso me insultó”, afirmó.

Garber concluyó asegurando que buscan sacarse la chapa de liga de retiro, como parte de sus planes para el crecimiento y consolidación de la MLS.

“Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de la nuestra su liga preferida”, explicó.