Zinchenko contra Putin: “Te deseo la muerte más dolorosa y sufrida”

Oleksandr Zinchenko, capitán de la selección de fútbol de Ucrania y actual jugador del Manchester City, escribió un duro mensaje en sus redes contra Vladimir Putin, presidente de Rusia.

“Te deseo la muerte más dolorosa y sufrida, criatura”, fueron las palabras de Zinchenko a través de una historia en Instagram, en la que adjuntó una fotografía del mandatario ruso.

Esta historia ya no se encuentra disponible y según informó el medio británico Daily Mail, Zinchenko apuntó a Instagram como responsable de su eliminación. El futbolista considera esto como un acto de censura.

El fuerte mensaje del jugador de 25 años se produdjo tras concretarse la ofensiva de Rusia contra Ucrania, con tropas, tanques y bombardeos en distintos puntos del territorio ucraniano.

Cabe recordar que ayer miércoles, el propio Zinchenko se había manifestado con una publicación en Instagram, luego que Vladimir Putin reconociera la independencia de las repúblicas separatistas de Donestsk y Lugansk.

“Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello. No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas”, fue el texto que publicó el futbolista del City.